Fallece en El Campello Sofía Pamblanco, la telegrafista de los años 30 que rompió barreras

Sofía Pamblanco Ayela ha fallecido este martes en su domicilio de El Campello, pocos días después de haber cumplido los 107 años. Era la persona más longeva residente en la localidad y segunda más anciana de la Comunidad Valenciana, según el blog estadístico "Tengo más de 100", especializado en personas centenarias.

Nacida en Alicante el 10 de septiembre de 1918, Sofía pertenecía a la conocida saga Pamblanco, ya arraigada en la capital alicantina a mitad del siglo XVIII, aunque desde hace unos años tenía fijada su residencia en El Campello.

A mediados del siglo pasado, cuando las jóvenes eran educadas para ser perfectas amas de casa, Sofía representó el paradigma de la mujer moderna adelantada a su tiempo, capaz de compaginar vida laboral y familiar en plena época franquista.

Tintorerías

En INFORMACIÓN relataba en 2022 las vicisitudes e inconvenientes que hubo de superar en aquellos tiempos para realizar su trabajo de radiotelegrafista en Correos, al tiempo que atender a sus hijos y ocuparse de la cadena de tintorerías que la familia había fundado en 1874.

Sofía era la mayor de seis hermanos, entre los que también destacaron Juan Pamblanco, reconocido enfermero, que cuenta con una calle en San Blas y José Luis, el único que pervive, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante y expresidente de la Semana Santa alicantina.

En los últimos años mantenía intacta su verdadera pasión, la música -de la que cursó estudios en su juventud-, tocando en ocasiones el piano "con una fluidez impropia de una persona de tanta edad", comentaba su hija Sofí Samper Pamblanco.

Junto al Río Seco

En la actualidad la centenaria habitaba, con su hijo José Juan y su nuera Reme, en una vivienda unifamiliar sita en la partida El Castellet, junto a la bajada del río Seco y, aunque hasta bien poco mantenía una suficiente autonomía, en las últimas semanas había experimentado una involución irreversible.

Según su hija Sofí, se ha ido "apagando poco a poco, sin padecimiento y constantemente acompañada por la familia", que incluye tres nietas, dos biznietos, su hermano y numerosos sobrinos.

El sepelio tendrá lugar este miércoles a las 12.30 horas en el tanatorio de Sant Joan.