Las nuevas piscinas, el proyecto estrella de San Vicente, ¿no tienen gancho suficiente?

Es una de las infraestructuras más deseadas por los vecinos de San Vicente del Raspeig, pero no parece tener el mismo tirón entre las constructoras. Se trata de la segunda fase del Centro del Agua, que es un espacio deportivo y de recreo con dos nuevas piscinas municipales.

El Ayuntamiento sacó a concurso en julio el contrato de obras para la ejecución de las instalaciones, uno de los proyectos estrella y que se viene arrastrando desde la anterior legislatura, bajo gobierno progresista.

Y es que desde el verano de 2019 los vecinos no han podido disfrutar del baño en la temporada estival en la piscina descubierta. El motivo no es otro que la paralización del proyecto del Centro del Agua, del que solo se realizó la primera fase. La pileta interior sí que se ha mantenido en funcionamiento.

Acabado el periodo de presentación de propuestas, solo una mercantil ha dado el paso. Se trata de la alicantina Aitana Actividades, Construcciones y Servicios S.L., una conocida del municipio que ha hecho otros proyectos como la reforma del auditorio o el nuevo pabellón deportivo, situado junto al velódromo.

La mesa de contratación ha propuesto la adjudicación a la empresa, a expensas de que se verifique mediante el correspondiente informe técnico que cumple los requisitos y características mínimas establecidas en los pliegos, así como que no ha incurrido en baja temeraria, según consta en el expediente publicado en la plataforma de contratación del estado.

Presupuesto

El equipo de gobierno marcó un presupuesto de 4,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses, mientras que la oferta de la constructora es de 4.070.322 euros y 19 meses de trabajos, doce para la primera fase y siete para la segunda.

Si se cumplen los plazos previstos, las piscinas municipales estarán terminadas para el verano de 2027, justo después de las elecciones municipales. Este proyecto se ha convertido en un arma arrojadiza, con acusaciones del PSOE de que es una iniciativa heredada, paralizada durante dos años "y ahora reactivada con fines electorales".

La segunda fase del Centro del Agua contará con dos piscinas, una exterior y otra cubierta, y se llevará a cabo una reforma integral para adaptar las instalaciones a la normativa en materia de accesibilidad y servicios.

Panel que muestra los proyectos de las piscinas / INFORMACIÓN

Entre las intervenciones, se contempla la sustitución de revestimientos, la renovación del sistema de ventilación y de los circuitos de acceso y la puesta a punto de la sala de máquinas.

El proyecto incluye un espacio cubierto que dispondrá de una piscina polivalente de ocho calles, más grande que la anterior equipada con 5, además de una piscina de enseñanza y otra medicinal para tratamientos termales, todas ellas accesibles. También se remodelarán completamente los vestuarios existentes para permitir el uso a personas con movilidad reducida.

Luz natural y zonas verdes

En la zona exterior, que bordea la zona cubierta, estará dedicada a una piscina de recreo de 20x10 metros acompañada de zonas ajardinadas. La estructura exterior empleará hormigón, metal y vidrio como elemento principal para permitir la entrada de luz natural y el disfrute de las vistas de las zonas verdes.

Fuentes municipales han confirmado a este diario que se ha recibido la oferta de una mercantil para la construcción de la segunda fase del Centro del Agua de San Vicente del Raspeig. Ahora son los técnicos los que deben evaluar la propuesta y estudiar su cumple todos los criterios para su adjudicación.

El alcalde, Pachi Pascual (PP), ha manifestado su deseo de que se resuelva el proceso "cuanto antes para poder empezar las obras, a ser posible este año".