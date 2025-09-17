Las carrozas llenan Sant Joan de color y humor
Treinta y seis carrozas recorren durante dos horas las avenidas Jaime I y La Rambla
Disney, Mamma Mía, piratas, Locomía, El flautista de Hamelín,... las calles de Sant Joan d’Alacant se convirtieron el martes en un escenario de película con el monumental desfile de carrozas, el acto que puso fin a las fiestas del Cristo 2025.
La creatividad y el humor de las 22 peñas, desde la primera hasta la última, tomaron las calles con temáticas tan variadas como Poseidón, los Pitufos, ¿dónde no está Wally? o un mercado árabe, que recibieron los aplausos de miles de personas que presenciaron el desfile.
Fueron treinta y seis carrozas, 28 de ellas a concurso, las que recorrieron durante dos horas las avenidas Jaime I y La Rambla.
Tras la deliberación del jurado, los premios han recaído en:
- Premio Especial: "Sincromarxosa", de la Penya Els Marxosos
- Primer Premio: "Río (Disney)", de la Penya Els Casats Aspenten
- Segundo Premio: "Mamma Mia", de la Penya Ens beben fins el gel
- Tercer Premio: "Somos un cuadro" de la Penya Els Pendons
Las Reinas y Damas de las Fiestas 2024 y 2025 cerraron el desfile en sus dos carrozas, recibiendo todo el cariño del público.
