Muere ahogada una mujer en una playa de El Campello

Una mujer ha fallecido este miércoles ahogada en la playa de Muchavista de El Campello, en la que ondeaba la bandera amarilla.

La víctima, de nacionalidad francesa y más de 60 años, estaba en el arenal cuando se ha adentrado en el agua con su marido. En un momento dado, ha intentado salir, pero no ha podido, explican fuentes municipales.

Ambulancias

Su pareja sí que ha podido llegar hasta la arena. Al lugar, a la altura de la urbanización Las Lanzas, se han desplazado dos ambulancias de soporte vital básico y un helicóptero, que ha tomado tierra en la arena, según las mismas fuentes.

Tanto los socorristas como los servicios médicos han intentado reanimar a la mujer, pero finalmente no ha sido posible.

Es la primera víctima mortal este verano en las playas de El Campello. La semana pasada, un agente de la Policía Local de La Vila Joiosa evitó una tragedia en la playa Centro, cuando un joven estuvo a punto de ahogarse en el agua.

El policía circulaba con su motocicleta de servicio por el paseo marítimo cuando fue alertado de que un joven estaba en apuros dentro del agua. El policía se lanzó al agua y pudo sacar al chico sano y salvo.