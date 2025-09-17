Pega un martillazo a su compañero de trabajo y se corta el cuello en un parking de un súper de Sant Joan

Un hombre ha agredido con un martillo a un compañero de trabajo en el lavadero que hay en el hipermercado del Carrefour de Sant Joan y después se ha cortado el cuello en el parking.

Los servicios sanitarios han trasladado a los dos heridos a un hospital, sin que haya trascendido su estado.

Los hechos han tenido lugar este miércoles por la mañana cuando un hombre ha golpeado en la cabeza a otro con un objeto contundente en el lavadero, al parecer por una discusión relacionada con el trabajo, según fuentes cercanas al caso.

A continuación, ha cogido un cuchillo y ha comenzado a andar por el aparcamiento, en el que hay cerca un taller mecánico, una gasolinera y la gran superficie comercial, mientras se cortaba el cuello.

"Cuanto más se acercaban, más cuchilladas se daba", explica un testigo presencial

Un enfermero que había dejado su vehículo en el taller y un guarda de seguridad que iba a comprar al híper han visto al hombre y se han acercado para intentar que dejase de autolesionarse. "Cuanto más se acercaban, más cuchilladas se daba en el cuello", ha explicado un testigo presencial.

Ha habido momentos de confusión porque uno de ellos iba con un palo para tratar de golpear al agresor en la mano y que soltase el cuchillo, por lo que había clientes y trabajadores que pensaron que había una pelea.

Reguero de sangre

Finalmente, tras deambular por la zona del aparcamiento cercana al lavadero mientras perdía sangre a borbotones, el hombre ha caído en una esquina, junto a una mimosa. En ese momento, el enfermero ha pedido gasas o papel para taponar las heridas en el cuello.

La Policía Local de Sant Joan d'Alacant ha sido la primera en llegar al lugar del suceso. A continuación, una ambulancia de Soporte Vital Básico y un SAMU han atendido a los dos heridos, que han sido trasladados al hospital.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.