Hace 34 años del primer atentado mortal de ETA en la provincia de Alicante: un coche bomba junto a un colegio en Mutxamel que segó tres vidas

La mañana del 17 de septiembre de 1991 quedó grabada en la memoria de Mutxamel. A las 9:38, un coche bomba de ETA segó la vida de José Luis Jiménez Vargas y Víctor Manuel Puertas Viera, policías locales, y de Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa municipal y ex guardia civil. El vehículo, un Ford Fiesta robado en el País Vasco, había sido abandonado junto al Banco de Valencia, frente al cuartel de la Guardia Civil y a escasos metros del colegio público El Salvador, donde 240 niños iniciaban el curso escolar. El plan de los terroristas era repetir matanzas como las de Vic o Zaragoza, pero un error de cálculo frustró la explosión frente al cuartel o el colegio.

La explosión dejó además alrededor de 40 heridos, entre ellos una bebé de 25 días que se salvó de milagro gracias a la reacción de su madre

El turismo fue trasladado al depósito municipal por los agentes y el operario, sin sospechar que estaba cargado con explosivos. Fue allí donde estalló, dejando tras de sí un reguero de destrucción, más de 40 heridos y escenas de pánico. Entre los heridos estaba una bebé de apenas 25 días, que se salvó milagrosamente cuando su madre la retiró de la cuna segundos antes de que una ventana cayera sobre ella.

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo y hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, recordaba la masacre este martes en la red social X (antes Twitter):

Los funerales de las víctimas se celebraron en Mutxamel y Alicante, con la presencia de vecinos, autoridades y compañeros que lloraban la pérdida. Jiménez y Cebrián fueron enterrados en Mutxamel, mientras que Puertas recibió sepultura en Alicante. Los tres fueron recordados por su servicio, entrega y humanidad: dos jóvenes agentes solteros y un padre de cuatro hijos que trabajaba para sacar adelante a su familia.

Las investigaciones apuntaron a un comando itinerante llegado desde Francia, en respuesta a la desarticulación de grupos de ETA en el País Vasco. Autoridades como el delegado del Gobierno, Francisco Granados, y el president de la Generalitat, Joan Lerma, coincidieron en que la banda actuaba "a la desesperada" y con una infraestructura muy debilitada.

La contraportada de INFORMACIÓN tras el atentado mortal de ETA en Mutxamel / INFORMACIÓN

La sociedad alicantina reaccionó con un rechazo unánime. Partidos, sindicatos, empresarios, universidades y asociaciones convocaron actos de repulsa y concentraciones silenciosas. El atentado supuso un punto de inflexión: hasta entonces, los ataques de ETA en Alicante se habían limitado a explosivos en zonas turísticas, sin causar muertes. Mutxamel fue la primera localidad de la provincia en sufrir víctimas mortales del terrorismo etarra.

Hoy, más de tres décadas después, Mutxamel sigue recordando a José Luis Jiménez, Víctor Manuel Puertas y Francisco Cebrián. Sus nombres forman parte de la memoria colectiva de un pueblo que se levantó del dolor con dignidad. El coche bomba no logró doblegar la convivencia, pero sí dejó una huella dolorosamente imborrable en las familias de las víctimas y en toda una provincia que aquel día descubrió, de la forma más cruel, que el terrorismo podía golpear en cualquier lugar.