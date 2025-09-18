Datos que conectan a los vecinos con la ciudad: "A una hora del cambio" en San Vicente

San Vicente del Raspeig ha acogido el cuarto encuentro del proyecto "A 1 hora del cambio", en su segunda edición, una iniciativa liderada por Aguas de Alicante y la Asociación del Terciario Avanzado de la provincia de Alicante, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento y la colaboración de Líder.

La sesión se ha desarrollado en el Centro Social de San Vicente con las intervenciones del alcalde, Pachi Pascual; el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez; y el CEO de la empresa asociada al Terciario Avanzado, SumamoOs, Pablo Campos. La directora de Líder, Anabel Rosas, ha moderado la mesa.

La temática de esta cuarta sesión se ha centrado en el análisis de los retos que plantea la gestión eficaz de los datos y su importancia para la toma de decisiones inteligentes, por parte de empresas y entidades públicas en el actual mundo digital.

Estos y otros temas se han debatido en un ameno encuentro en el que se trataron retos de gran interés relacionados con las nuevas tecnologías.

Límites al horario

El alcalde de San Vicente ha señalado que, como entidad pública, la buena gestión de los datos da la oportunidad de mejorar los servicios que se prestan al ciudadano, eliminando límites como el horario y siendo una administración "más transparente, segura y eficiente".

Con ello, se consigue mejorar la calidad de los servicios y la toma de decisiones. Ante la brecha digital, que afecta a una parte de la ciudadanía, ha señalado que es importante compatibilizar la digitalización de la mayoría de los procedimientos con el mantenimiento de la atención presencial.

En materia de digitalización, Pascual destaca que se están haciendo también esfuerzos en otras materias como la ciberseguridad manteniendo el vínculo con el Centro Criptológico Nacional y gestionando un nuevo contrato para la protección y migración de datos.

El alcalde de San Vicente incide en la nec esidad de hacer accesibles a los usuarios todos los nuevos sistemas de la manera más sencilla posible

Estas medidas son, además, necesarias para facilitar el trabajo de la Policía Local y garantizar sus canales de comunicación.

Otros temas en los que se está trabajando en el municipio son la vinculación de la tasa de basura con el consumo de agua, el sistema de control de fugas de agua en parques y jardines y la gestión de la calidad del servicio de recogida de residuos y de espacios verdes.

Interpretación

San Vicente tiene implantada la sede electrónica, a través de la cual se generan miles de datos que pueden ayudar a la toma de decisiones, siendo imprescindible colaborar con empresas que puedan ayudar a interpretarlos.

El alcalde incide en la necesidad de hacer accesibles para los usuarios todos estos nuevos sistemas de la manera más sencilla posible, ofreciendo tutoriales y dando apoyo desde la Oficina de Atención al Ciudadano con el objetivo de humanizar la relación.

La moderadora, con el alcalde de San Vicente, el director general de Aguas de Alicante y el Ceo de SumamoOs / INFORMACIÓN

Por su parte, el director general de Aguas de Alicante comenzó señalando que para ser sostenibles hay que ser eficientes y para ello hay que gestionar bien el dato. Actualmente la población de San Vicente, con más de 60.000 habitantes, cuenta ya con unos 30.000 contadores con sistema de telelectura, los cuales proporcionan más de 700.000 datos al día. La buena gestión de todos estos datos es fundamental para garantizar el suministro de los recursos hídricos, incide Sánchez.

La digitalización tendrá una gran repercusión también en la forma de trabajar, se mecanizan muchas tareas, por lo que se reubicará a los trabajadores en otras tareas y se ganará en conciliación y calidad de vida" Sergio Sánchez — Director General de Aguas de Alicante

En materia de nuevos proyectos, Aguas de Alicante resalta su participación en la convocatoria de Fondos Europeos del Gobierno de España, a través del Perte de Digitalización, con un total de 6,2 millones de euros, en el cual también está incluido el municipio, con el objetivo de mejorar los procesos a través de la digitalización.

En el marco de este proyecto se está utilizando sensores en alcantarillados, redes de agua regenerada, así como plataformas inteligentes de gestión del dato y gemelos digitales de las redes, con el fin de mejorar la transparencia del dato y tener buenas herramientas para gestionarlo. El principal reto es homogeneizar los datos, ponerlos en un Data Hub y que sirva para obtener información relevante.

Menos horas

La digitalización, incide Sánchez, tendrá una "gran repercusión también en la forma de trabajar, se mecanizan muchas tareas, por lo que se reubicará a los trabajadores en otras tareas y se ganará en conciliación y calidad de vida, se trabajarán menos horas y seremos más eficientes".

Por su parte, Pablo Campos, CEO de SumamoOs, una la consultora tecnológica con sedes en Valencia y Alicante, especialista en servicio de datos, inteligencia artificial y CRM para soluciones de ventas y marketing, ha explicado que la gestión del dato es el arte de recopilar, ordenar y utilizar la información para que sea útil y ayude a tomar decisiones inteligentes.

Asegura que "todos" somos capaces de recopilar un gran número de datos que mas allá de generar informes "nos tienen que ayudar a dar soluciones a problemas". Ha enumerado diversos ejemplos de cómo los datos nos pueden ayudar, en el ámbito local, a la toma de decisiones en temas tan relevantes como la construcción de nuevos colegios, centro de mayores o centros de salud o en materia de tráfico la construcción de nuevas vías.

"Unos empleos desaparecerán y se generarán otros nuevos, y más que trabajar en base a un horario se tendrá en cuenta el valor que se aporta"

En relación con cómo ha impactado la llegada de la inteligencia artificial en la gestión del dato, Campos ha indicado que el reto es poder integrar datos que vienen de distintas fuentes, poder normalizar la información y construirla de manera que se pueda entender y tenga valor: "La actual IA generativa con los actuales modelos permite hacer actualmente un trabajo predictivo que puede ofrecer soluciones reales".

Interfaces

Resalta, igualmente, la importancia de hacer accesible la información al ciudadano con interfaces que no presenten barreras, así como capacitar y ofrecer asistencia, fomentando la formación para el uso diario de la tecnología, por seguridad y privacidad. "Todo lo que se pueda digitalizar será digital, por lo que cada vez mas servicios se prestarán de esta manera", añade.

En la cuestión de como va a afectar la gestión del dato y el uso de la IA al empleo, Campos afirma que unos empleos "desaparecerán y se generarán otros nuevos, y más que trabajar en base a un horario se tendrá en cuenta el valor que se aporta".

Durante cinco programas en formato Living Podcast, se busca inspirar y dar visibilidad al compromiso con la innovación por parte del sector público y privado de la provincia.

Estos programas van a servir como punto de encuentro entre los alcaldes de los municipios donde Aguas de Alicante desarrolla su actividad, y profesionales especializados de toda la provincia en materia de digitalización. Los capítulos de esta segunda temporada ya están disponibles en la web de Líder y en las redes sociales.