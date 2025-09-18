Las inversiones que anuncia el Consell en sistemas de saneamiento y que Alicante aguarda como agua de mayo

Lluvia de inversiones para las depuradoras de la provincia. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la inversión de más 665 millones de euros en los próximos cuatro años para mejorar y modernizar los sistemas de depuración y saneamiento de la Comunidad Valenciana.

De esa cifra, para la provincia de Alicante irán 342 millones del plan de obras y 23 millones de acuerdos de cooperación, según fuentes de la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente.

El jefe del Consell ha asistido este jueves al consejo de administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), donde se ha aprobado el plan de obras de EPSAR 2026-2030.

"Es la legislatura del agua, del respeto al medio ambiente y del ciclo hídrico" Carlos Mazón — Presidente de la Generalitat

El programa contempla actuaciones en 122 municipios de la Comunidad y ejecutará 106,4 millones de euros en 2026, "lo que supone multiplicar por veinte el de 2023 en el que la EPSAR ejecutó un presupuesto de 5,3 millones de euros", según ha trasladado Mazón en lo que ha denominado "la legislatura del agua, del respeto al medio ambiente y del ciclo hídrico".

Atiza al Botànic

El presidente ha aprovechado para comparar las iniciativas del Botànic con las del Consell del PP, resaltando que en dos años de legislatura ha puesto en marcha dos planes anuales de infraestructuras de la EPSAR mientras el anterior "no ejecutó ninguno".

Así, ha contrapuesto los 30 millones de euros ejecutados por el Botànic en ocho años frente a los 80 millones ejecutados por el actual Consell en dos años.

Entre las principales inversiones a realizar en 2026, Mazón ha destacado, entre otras, la reforma integral de la depuradora de Elche, la nueva depuradora de Sagunto, la instalación de 21 sistemas terciarios que aumentarán la reutilización del agua depurada o nuevas EDAR en Barxeta, Estubeny o Alpuente.

Principales actuaciones previstas en la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

La depuradora ilicitana, situada en la partida de Algorós, se convertirá en la instalación más moderna y con mayor inversión en la historia de la Comunidad Valenciana.

Los objetivos principales, como ya se anunció, son cumplir con la legislación vigente y con los valores mínimos exigidos por la Confederación del Júcar en cuanto a emisiones de hidrógeno y fósforo, eliminar las molestias por los olores de una planta muy cercana a la ciudad, evitar los desbordamientos con capacidad suficiente para gestionar toda el agua residual y mejorar el deterioro de una infraestructura que ya ha cumplido 45 años.

Mazón ha recordado que durante estos últimos dos años el Consell ha mantenido la congelación del canon de saneamiento de aguas, "de tal manera que estamos invirtiendo y ejecutando sin que suponga el más mínimo recargo para los 3,1 millones de abonados que se han beneficiado de esta medida".

Mazón, en la presentación del plan de obras / INFORMACIÓN

El jefe del Consell también se ha referido a la "autoridad moral" de la Comunidad Valenciana para reivindicar el agua que necesita y "merece nuestra región, demostrando que somos capaces de aprovechar hasta la última gota de agua como nunca nadie ha hecho antes".

En este sentido, ha afirmado que la apuesta por las infraestructuras de saneamiento y depuración "nos sitúa como la autonomía que más agua reutiliza de toda España" con 40%, al tiempo que ha recordado "la ambición de terminar la legislatura aumentando este porcentaje hasta el 45%, casi la mitad del agua que se reproduce en España".

El presidente también ha puesto en valor la estrategia de colaboración con Diputaciones y Ayuntamiento con una inversión global de 110 millones. Así, se ha referido a los convenios firmados con las Diputaciones de Castellón y Alicante, y con los Ayuntamientos de Valencia y Benidorm por una cuantía de 58 millones de euros, además de avanzar que "en los próximos meses se firmará otro convenio con la Diputación de València por 52 millones de euros".

Tras la dana

Mazón ha indicado que este esfuerzo inversor se está haciendo de forma paralela a la reconstrucción "en tiempo récord" de las estaciones depuradoras que fueron dañadas por la dana.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo realizado por más de 500 profesionales para la recuperación de 123 depuradoras y 150 kilómetros de colectores y ha recordado que en diciembre "todas las depuradoras estaban operativas, aunque fuese con soluciones provisionales, lo que permitió lograr el vertido cero a l’Albufera".

Al respecto, ha remarcado la inversión de la Generalitat de 100 millones de euros “a pulmón” para reparar de las depuradoras, reponer la red de colectores y sustituir los grupos de bombeo y otros elementos electromecánicos afectados “cuando el Ejecutivo central se comprometió a aportar los fondos necesarios y todavía seguimos sin ver un solo euro”.

Mazón ha lamentado lo que asegura que es falta de ayudas directas por parte del Gobierno de España a la Generalitat para hacer frente a la reconstrucción y ha recordado que el Ejecutivo central "ha aportado cero euros a fondo perdido para recuperar nuestros centros sanitarios, colegios, puentes, carreteras, y centros sociales abocando a los valencianos a más deuda".