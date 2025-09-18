Las obras en San Vicente que "tocan" los accesos al centro histórico

Ocho meses, 630.000 euros y un cambio en los accesos al centro histórico de San Vicente del Raspeig. El equipo de gobierno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves la adjudicación del contrato de obras para la reurbanización de la calle Pintor Picasso, la principal vía de acceso a la casa consistorial.

Tras el proceso de evaluación de las cinco ofertas presentadas, la mesa de contratación ha seleccionado la propuesta de la mercantil Becsa.

La empresa dispone de ocho meses para llevar a cabo la transformación del tramo de la calle Picasso comprendido entre la calle Alfonso XIII y la avenida Ancha de Castelar, una actuación que incorpora también la reordenación de entrada al centro histórico.

Los trabajos en una superficie de unos 1.500 metros cuadrados se realizarán con una inversión de 630.000 euros, un 15,6% menos del coste inicialmente estimado en el proyecto, de 745.000 euros.

El alcalde y concejal de Infraestructuras, Pachi Pascual, asegura que se inicia con esta obra una nueva fase de transformación de la ciudad "que está orientada a dar mayor protagonismo al peatón".

Aparcamientos indebidos

De este modo, se va a instalar una plataforma única, que elimina los desniveles, y habrá cambios en la señalización para moderar la velocidad del tráfico rodado y reducir las posibilidades de realizar estacionamientos irregulares.

El primer edil ha adelantado que está previsto que la modernización de Pintor Picasso empiece en las próximas semanas y ha recordado que los primeros en conocer esta gran apuesta de mejora fueron los vecinos y comerciantes, "con quienes nos hemos reunido para mostrarles los detalles y la planificación de las obras".

Las reformas tienen como objetivo acondicionar y mejorar la accesibilidad de la calle. También se potenciará la señalización para fomentar el uso de los aparcamientos públicos, reordenar los accesos y limitar las paradas y estacionamientos de vehículos. Además, se cambiarán los sentidos de circulación en algunos viales para facilitar la entrada y la salida al centro urbano.

Pavimento

En la calzada se retirarán los bolardos del centro tradicional y se reparará el pavimento con un material en las aceras y calzadas que reduzca el ruido del tráfico.

Los trabajos incluyen la creación de una plataforma única acorde con las calles situadas en las inmediaciones para dar uniformidad al entorno que conforman las principales vías del centro urbano, con un elevado tránsito peatonal.

El proyecto prevé la intervención en las redes de servicios para crear nuevos puntos de captación de aguas, un sistema de drenaje que permita recogerlas y dirigirlas a los puntos de evacuación y la sustitución de canalización en un tramo de la calle.