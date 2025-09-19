Cuatro años de papeleo para nada: carpetazo a la megaplanta solar entre El Campello, Mutxamel y Busot

Cuatro años después de presentar el proyecto para instalar una megaplanta solar en la comarca de l'Alacantí se da carpetazo a la iniciativa privada. El Gobierno ha tumbado la solicitud de la empresa Global Solar Energy Veintiséis, SL y archiva el expediente para construir una fotovoltaica entre los términos municipales de Alicante, El Campello, Mutxamel y Busot.

El motivo no es otro que la caducidad de los permisos de acceso y conexión otorgados en su día a la mercantil para la instalación llamada "PSF Leima", de 109,9 MW de potencia instalada, según deja constancia la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, en una resolución publicada en el BOE.

El proyecto, presentado en julio de 2021, se vio envuelto desde el principio en una maraña de papeleo, con estudios de impacto ambiental evaluados y varias alegaciones presentadas.

El ministerio ya metió la tijera en noviembre del 2023, al recortar su extensión un 55 %, es decir, 84 hectáreas menos, para pasar de las iniciales 152 hasta quedarse en 68 hectáreas.

Además, el trazado inicial del tendido eléctrico para evacuar la energía e inyectarla a la red general debía ser reformulado y consensuado con la administración central.

Cambios en el proyecto

El promotor, en febrero de 2024, solicitó autorización administrativa tras incluir una serie de modificaciones respecto del proyecto inicial:

la reducción del área de implantación de la planta, que en un principio preveía 167.185 módulos fotovoltaicos

la modificación de la potencia de los módulos fotovoltaicos

la disminución de la potencia instalada (de 109,9 MW a 50,1 MW)

el cambio en el trazado de la línea eléctrica de evacuación a 220 kV y en el diseño, pasando a ser completamente soterrada

la modificación del diseño de la subestación eléctrica colectora Bonalba, ampliando la superficie del edificio, reduciendo la potencia de transformación para la energía proveniente del parque fotovoltaico PSF Leima

En enero de 2025, el ministerio requirió igualmente a la empresa que subsanara hasta 14 aspectos, entre ellos que aportara los permisos de acceso y conexión actualizados, un estudio hidrológico y el plan de vigilancia ambiental que incluyera las medidas para garantizar y favorecer la infiltración del agua al subsuelo y minimizar la perturbación a los acuíferos.

Documentación incompleta

Global Solar Energy Veintiséis respondió un mes después aportando parcialmente la documentación solicitada, según recoge el BOE, pero el ministerio insistió y le comunicó que para seguir adelante con la instalación de la planta solar debía subsanar tres aspectos.

El primero, la propuesta de implantación definitiva en la que el vallado de las zonas no ocupadas por paneles solares se ve reducido, prospección botánica y superficie de compensación.

El segundo, las modificaciones para cumplir con los requerimientos del Servicio de Paisaje y del Servicio de Planificación Territorial en materia de infraestructura verde.

El tercero, aclaración de las medidas que va a adoptar para evitar la oposición del Ayuntamiento de Alicante, incluyendo la acreditación de la conformidad del mismo.

Autorización

La promotora presentó alegaciones en marzo y mayo pasados en las que instaba a resolver la autorización administrativa de construcción con carácter de urgencia y de forma retroactiva.

Entre esos dos meses, en abril de 2025, Red Eléctrica de España comunicó la caducidad de los permisos de acceso y conexión otorgados en aplicación de la legislación vigente.

Por último, en julio el Gobierno notificó que desestima la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa del proyecto, decisión con la que la empresa muestra su conformidad.

Así pues, cuatro años después, tras un proceso con modificaciones, estudios de impacto ambiental, informes y contrainformes, se pone fin al proyecto de instalación de la megaplanta solar.