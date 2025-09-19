Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El espacio emblemático por el que pasa todo vecino y que ha reformado San Vicente

La obra forma parte del plan para poner en valor y hacer más accesibles las vías más transitadas del casco urbano

El Ayuntamiento sigue su plan de reformas

L. Gil López

Recuperación de un emblemático espacio de San Vicente del Raspeig. El Ayuntamiento ha finalizado las obras de las escaleras de acceso a la plaza de España desde la avenida de la Libertad.

La reforma ha durado 18 días y ha contado con una inversión de 48.500 euros que forman parte del paquete de iniciativas de los presupuestos 2025.

El alcalde y concejal de Infraestructuras, Pachi Pascual, recalca que es una actuación "significativa ya que se trata de un espacio muy emblemático" para todos los sanvicenteros y una zona de paso muy transitada por los viandantes.

"No podíamos seguir manteniendo un aspecto descuidado"

Pachi Pascual

— Alcalde de San Vicente

Tiene, además, un gran valor turístico y patrimonial por el entorno en el que se encuentra, "que es el escenario de numerosos acontecimientos populares, como nuestras fiestas".

El responsable municipal reconoce la necesidad de priorizar esta actuación: "No podíamos seguir manteniendo un aspecto descuidado".

Se han repuesto piezas de mármol de los laterales y todo el pavimento de granito, con el mismo tipo de suelo que hay en la avenida de la Libertad y en la plaza de España, dando uniformidad a este céntrico enclave. 

Seguridad

Pascual ha detallado que otro de los aspectos que se han cuidado es el uso de materiales de primera calidad que sean duraderos en el tiempo y que, además, contribuyan a mejorar la seguridad, evitando resbalones y caídas.

El primer edil ha avanzado que esta es la primera de las actuaciones finalizadas con las que se inicia el plan "para transformar San Vicente en el que llevamos trabajando desde el primer día".

Así, ha indicado que se le va a dar un impulso "definitivo" en los próximos meses con obras "que van a conseguir avances significativos para lograr la ciudad amable y accesible que todos queremos".

