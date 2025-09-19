El imprescindible programa que llega a los colegios de Sant Joan

La Dirección General de Salud Mental y Adicciones, organismo dependiente de la Conselleria de Sanidad, ha concedido al Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant una subvención de 37.017,09 euros destinada a financiar los gastos de la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (UPCA).

Esta ayuda cubre el 73% de la financiación solicitada y supone un incremento del 26% respecto al año anterior, lo que permitirá reforzar los recursos locales de prevención y atención temprana.

Gracias a esta financiación, el Ayuntamiento coordinará la puesta en marcha en los centros escolares del municipio del programa de promoción de la salud mental y prevención de adicciones, desarrollado conjuntamente por las consellerias de Sanidad y Educación.

La iniciativa se aplicará a partir del actual curso escolar y llegará a todo el alumnado de entre 6 y 16 años escolarizado en Sant Joan.

"Este programa también enseña a nuestros niños y adolescentes a gestionar sus emociones y cuidarse a sí mismos" Bartolomé Pérez Gálvez — Director general de Salud Mental y Adicciones

Sus contenidos, que incluyen competencias emocionales, sociales y de autocuidado, pueden consultarse en la web www.bienestaremocional.san.gva.es, aunque la implementación se llevará a cabo directamente en las aulas por parte del profesorado.

Depresión, suicidio o acoso

Este programa, basado en el modelo de Habilidades para la Vida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha demostrado su eficacia científica para reducir la prevalencia de graves problemas de salud mental en adolescentes, como la depresión, el suicidio, el acoso escolar y las adicciones.

El director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, ha visitado este viernes el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant para mantener una reunión con el alcalde, Santiago Román, y la concejala de Sanidad, Julia Parra, con el objetivo de conocer de primera mano la labor de la UPCA del municipio y las actividades que desarrolla en la población.

Reunión en Sant Joan del director general de Salud Mental y Adicciones, con el alcalde y la edil de Sanidad / INFORMACIÓN

Pérez Gálvez ha destacado que la prevención es la herramienta "más poderosa que tenemos" para proteger la salud mental de los jóvenes y evitar que desarrollen adicciones u otras conductas de riesgo.

"Con esta subvención reforzamos la labor que ya está haciendo Sant Joan y extendemos un programa que cuenta con el aval de la OMS y con evidencias científicas sólidas sobre su eficacia", considera el director general.

Cuidarse uno mismo

Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración institucional: "Cuando Sanidad, Educación y los ayuntamientos trabajamos juntos, los resultados son mucho más efectivos. Este programa no solo previene problemas, también enseña a nuestros niños y adolescentes a gestionar sus emociones, relacionarse de forma saludable y cuidarse a sí mismos".

Seguiremos trabajando con rigor y consenso para que ningún vecino se quede atrás en salud mental" Julia Parra — Edil de Sanidad

Por su parte, la edil de Sanidad ha incidido que el Ayuntamiento seguirá trabajando "con rigor y consenso para que ningún vecino de San Juan se quede atrás en salud mental".

Para el gobierno local del PP, la UPCA "siempre ha sido una prioridad, especialmente por la labor que realiza con la infancia y la juventud, unos sectores de población que cuidamos de manera específica dada su relevancia", ha añadido Parra.

Para la concejala, es "muy importante" ir de la mano de la conselleria en asuntos relacionados con la prevención en salud mental, "por lo que este acuerdo nos va a permitir asentar y consolidar el trabajo que se realiza" en los centros dedicativos de Sant Joan.

Nueva sección de salud mental

En la reunión, el director general de Salud Mental y Adicciones ha comunicado igualmente la reciente creación de una sección de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia en del departamento de Salud de Alicante-Sant Joan.

Esta nueva sección, integrada en el Servicio de Psiquiatría, tendrá como objetivo el desarrollo del amplio despliegue de recursos asistenciales previsto en este departamento para atender a la infancia y la adolescencia, entre los que se incluye la Unidad de Hospitalización Breve y una nueva ubicación para la Unidad de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia, en el municipio de Mutxamel.

Con estas actuaciones, la Generalitat consolida su estrategia de prevención y promoción de la salud mental, situando a la infancia y la adolescencia como prioridades en la agenda de la salud pública.