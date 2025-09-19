El imprescindible programa que llega a los colegios de Sant Joan
La Conselleria de Sanidad refuerza la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas
La Dirección General de Salud Mental y Adicciones, organismo dependiente de la Conselleria de Sanidad, ha concedido al Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant una subvención de 37.017,09 euros destinada a financiar los gastos de la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (UPCA).
Esta ayuda cubre el 73% de la financiación solicitada y supone un incremento del 26% respecto al año anterior, lo que permitirá reforzar los recursos locales de prevención y atención temprana.
Gracias a esta financiación, el Ayuntamiento coordinará la puesta en marcha en los centros escolares del municipio del programa de promoción de la salud mental y prevención de adicciones, desarrollado conjuntamente por las consellerias de Sanidad y Educación.
La iniciativa se aplicará a partir del actual curso escolar y llegará a todo el alumnado de entre 6 y 16 años escolarizado en Sant Joan.
"Este programa también enseña a nuestros niños y adolescentes a gestionar sus emociones y cuidarse a sí mismos"
Sus contenidos, que incluyen competencias emocionales, sociales y de autocuidado, pueden consultarse en la web www.bienestaremocional.san.gva.es, aunque la implementación se llevará a cabo directamente en las aulas por parte del profesorado.
Depresión, suicidio o acoso
Este programa, basado en el modelo de Habilidades para la Vida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha demostrado su eficacia científica para reducir la prevalencia de graves problemas de salud mental en adolescentes, como la depresión, el suicidio, el acoso escolar y las adicciones.
El director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, ha visitado este viernes el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant para mantener una reunión con el alcalde, Santiago Román, y la concejala de Sanidad, Julia Parra, con el objetivo de conocer de primera mano la labor de la UPCA del municipio y las actividades que desarrolla en la población.
Pérez Gálvez ha destacado que la prevención es la herramienta "más poderosa que tenemos" para proteger la salud mental de los jóvenes y evitar que desarrollen adicciones u otras conductas de riesgo.
"Con esta subvención reforzamos la labor que ya está haciendo Sant Joan y extendemos un programa que cuenta con el aval de la OMS y con evidencias científicas sólidas sobre su eficacia", considera el director general.
Cuidarse uno mismo
Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración institucional: "Cuando Sanidad, Educación y los ayuntamientos trabajamos juntos, los resultados son mucho más efectivos. Este programa no solo previene problemas, también enseña a nuestros niños y adolescentes a gestionar sus emociones, relacionarse de forma saludable y cuidarse a sí mismos".
Seguiremos trabajando con rigor y consenso para que ningún vecino se quede atrás en salud mental"
Por su parte, la edil de Sanidad ha incidido que el Ayuntamiento seguirá trabajando "con rigor y consenso para que ningún vecino de San Juan se quede atrás en salud mental".
Para el gobierno local del PP, la UPCA "siempre ha sido una prioridad, especialmente por la labor que realiza con la infancia y la juventud, unos sectores de población que cuidamos de manera específica dada su relevancia", ha añadido Parra.
Para la concejala, es "muy importante" ir de la mano de la conselleria en asuntos relacionados con la prevención en salud mental, "por lo que este acuerdo nos va a permitir asentar y consolidar el trabajo que se realiza" en los centros dedicativos de Sant Joan.
Nueva sección de salud mental
En la reunión, el director general de Salud Mental y Adicciones ha comunicado igualmente la reciente creación de una sección de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia en del departamento de Salud de Alicante-Sant Joan.
Esta nueva sección, integrada en el Servicio de Psiquiatría, tendrá como objetivo el desarrollo del amplio despliegue de recursos asistenciales previsto en este departamento para atender a la infancia y la adolescencia, entre los que se incluye la Unidad de Hospitalización Breve y una nueva ubicación para la Unidad de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia, en el municipio de Mutxamel.
Con estas actuaciones, la Generalitat consolida su estrategia de prevención y promoción de la salud mental, situando a la infancia y la adolescencia como prioridades en la agenda de la salud pública.
Suscríbete para seguir leyendo
- Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
- Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
- Alcalde de Elche: 'Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
- Así se repartirán los 1.154 millones de inversión para el aeropuerto de Alicante-Elche
- TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros
- La Fiscalía da la razón al concejal de EU-Podemos en Alicante ante la negativa de Barcala a que participara en el pleno