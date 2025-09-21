David contra Goliat en San Vicente: 60 inquilinos contra un todopoderoso fondo buitre

David contra Goliat en San Vicente del Raspeig. Más de sesenta inquilinos de seis bloques de pisos han dicho "basta" a las cláusulas abusivas que asegura que les impone el fondo buitre Nestar, propietario de las viviendas.

A los arrendatarios de los inmuebles, situados en la avenida Barcelona número 10, cerca de la Universidad de Alicante, se les exige pagar, además del alquiler, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la comunidad y la tasa de basura. Sus recibos han pasado en algunos casos de 740 euros mensuales a 901.

Por ello, han decidido movilizarse y se han organizado con el Sindicat del Barri Carolines de Alicante para plantar cara a un gigante español del alquiler de propiedades, ya que se trata de gastos "que por ley le corresponden al propietario".

Bloque de edificios en el que inquilinos se han organizado contra el arrendador / Alex Domínguez

Nestar es el tercer mayor casero de España con 9.500 pisos en alquiler. Ha sido demandado "en multitud de ocasiones por incluir cláusulas abusivas" en los contratos de alquiler, explica el Sindicat.

El pasado mes de junio un juez de Madrid consideró como abusivas seis de las siete cláusulas denunciadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, obligando a Nestar a devolver miles de euros apropiados indebidamente, recalca el colectivo de barrio.

Supresión de las cláusulas

Los más de 60 inquilinos han iniciado medidas extrajudiciales contra la propiedad para reclamar la devolución del "dinero pagado en cláusulas abusivas y la supresión" de las mismas de sus contratos de alquiler.

Una de esas inquilinas ha contado su historia a INFORMACIÓN, aunque sin querer identificarse. Explica que se trasladó desde Madrid hace tres años y no le resultó fácil encontrar un piso en Alicante; entonces descubrió la oferta de Nestar: "Vienen muchos jóvenes porque no hay sitios asequibles y aquí te dejan tener mascotas".

Con el primer recibo ya tienen que pagar el seguro de impago, que es aproximadamente unos 500 euros anuales. A esta cláusula se añade a partir del tercer año de alquiler el IBI, la comunidad y la basura. "Te quitan la bonificación y tienes que pagar, con lo que se dispara el precio", explica la inquilina, que en su caso ha pasado de 740 euros a 901 euros al mes.

Al ver lo que estaba pasando, se puso a investigar y encontró casos en Madrid y Barcelona de esta empresa y sus cláusulas abusivas, que habían llegado a los tribunales. Esos colectivos le pusieron en contacto con el Sindicat del Barri.

"Fuimos puerta por puerta, tocando en las 140 viviendas y tuvimos reuniones vecinales". De allí salió la decisión de sincronizarse y los más de 60 inquilinos lanzaron la reclamación extrajudicial el pasado julio, en la que pidieron a Nestar que eliminase la cláusula abusiva del contrato.

No han recibido respuesta todavía, pero este es el requisito anterior a una demanda judicial colectiva, en la que están trabajando ya con abogados y el asesoramiento del Sindicat de Llogateres de València.

Recibos devueltos

Otra medida que han tomado es dejar de pagar el seguro de impago. Lo que han hecho es devolver el recibo porque la mercantil lo metía en la misma factura con el alquiler del mes y efectúar una transferencia bancaria por el importe del alquiler.

"Su estrategia es muy clara, quieren rotar inquilinos, que al tercer año se vayan y que entren otros, y el precio mientras ha subido", afirma. Como ejemplo, un piso en un bloque estaba por 565 euros hace tres años y ahora alcanza los 840 euros.

¿Y cómo están los inquilinos?, ¿cómo viven sabiendo que a los tres años el dueño te va a aplicar la subida al meter el IBI, la comunidad o la basura? "A nivel psicológico es un trauma, te genera mucha ansiedad, sabes lo que firmas, pero crees que encontrarás otra vivienda, piensas que tres años es mucho tiempo pero pasa rápido", lamenta.

Enfrentarse a un gigante también afecta, "se vive con incertidumbre, te presionan con demandarte y tienes dudas, pero estamos motivados porque las sentencias están siendo favorables".

Además, han visto cómo con los nuevos contratos han modificado el modus operandi y no se esperan tres años, la basura la pasan a cobrar al año y el IBI a los dos años. Con las mascotas también han puesto restricciones y ya no aceptan animales que pesen más de 12 kilos.

Una de las inquilinas afectadas, ante el bloque de edificios / Alex Domínguez

"Ponen un precio bajo para atraer a inquilinos y luego te pegan la clavada, la rotación es brutal porque mucha gente no puede hacer frente a los pagos, hay pisos vacíos", indica.

Por ahora, la propiedad no ha respondido a sus peticiones para que suprima las cláusulas y se ha limitado a amenazarles por diversas vías, pero sin llegar a demandarles, explica el Sindicat y corrobora una de las afectadas.

Los inquilinos no se achantan y persisten en sus reclamaciones, expone el Sindicat de Barri Caolines, que sigue organizando a los inquilinos "contra los abusos de los propietarios para acabar con el negocio de la vivienda".

El portavoz del colectivo, Llorenç Saval, denuncia las prácticas de Nestar: "Al cobrarte todos esos gastos al tercer año, te aplican una subida del 30 % del alquiler al mes, con lo que consiguen que se vayan y así aumenta la rotación de inquilinos".

Por su parte, Nestar se defiende y recuerda que todas las cláusulas se estipularon conforme a la legislación vigente "y fueron conocidas por los inquilinos antes de firmar los contratos, donde estaban claramente explicadas".

Validez de las cláusulas

Además, indica que hace apenas dos semanas la Audiencia Provincial de Barcelona corrigió una sentencia anterior sobre un caso particular de Granollers y dio la razón a Nestar, "confirmando la validez de la práctica totalidad de las cláusulas que fueron calificadas como abusivas", incluidas la del IBI, bonificaciones o seguro de impago.

Por otro lado, otras demandas presentadas están recurridas "fundamentadas en esa sentencia que nos ha dado la razón".

Por último, deja constancia de que todos los vecinos que contactaron con Nestar "fueron atendidos y les explicamos aquellas dudas que nos plantearon", por lo que rechaza "rotundamente" las acusaciones sobre las amenazas que algunos vecinos dicen haber recibido.