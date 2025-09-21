Quejas de funcionarios en San Vicente que chocan contra un muro

Discrepancias por el reconocimiento de los servicios prestados, petición de información sobre las funciones a realizar, modificaciones de las condiciones de un puesto de trabajo o solicitud de abono de retribuciones por vacaciones no disfrutadas.

Son cuatro ejemplos de quejas de trabajadores municipales ante el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en los últimos meses, que han chocado contra un muro porque no han recibida respuesta.

Ante esta tesitura, acudieron al Síndic de Greuges para defender sus derechos. Pero el Defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana también se ha encontrado con el mismo muro, por lo que ha tenido que cerrar las investigaciones ante la falta de colaboración del gobierno local del PP y Vox.

Esquerra Unida-Podem lamenta que el Ayuntamiento "vuelva a ser reprendido" en resoluciones del Síndic de Greuges "por su incumplimiento de la obligación de colaboración" con esta institución.

El Síndic cierra las investigaciones ante la falta de colaboración del gobierno local

En un mes, recuerda, el Síndic ha tenido que dictar dos resoluciones de cierre de investigación en las que declara que el Ayuntamiento no ha atendido las solicitudes de información ni ha respondido a las recomendaciones trasladadas, a pesar de la obligación legal de hacerlo en plazo.

Sin respuesta

"El problema no es aislado", asegura EU-Podem: según los datos del propio Síndic, casi un 46% de las resoluciones emitidas al Ayuntamiento en 2024 han quedado sin respuesta, "lo que sitúa al municipio entre los que más incumplen" este deber básico de transparencia y colaboración institucional.

"Lamentablemente, el equipo de gobierno persiste en una actitud que deteriora la confianza en la institución municipal y que supone un incumplimiento reiterado de la normativa", incide.

Para el portavoz, "resulta inaceptable que un ayuntamiento democrático ignore de forma reiterada" las recomendaciones del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana.

EU-Podem señala especialmente la responsabilidad del concejal de Recursos Humanos, Óscar Lillo, puesto que las resoluciones hacen referencia a quejas vinculadas a personal del Ayuntamiento.

"La actitud del edil refleja una falta de respeto hacia la plantilla municipal y hacia las instituciones de garantía democrática. No dar respuesta a las solicitudes obliga a los empleados a tener que recurrir al Síndic, y aun así se mantienen los incumplimientos, lo que es gravísimo", añade Beviá.

EU tacha de "inaceptable" la postura del gobierno local y el edil de Personal alega que no puede contestar al Síndic por la elevada carga de trabajo

La coalición de izquierdas insta al Ayuntamiento "a que cese en su práctica de opacidad", colabore con el Síndic de Greuges y atienda a las solicitudes de sus trabajadores.

Por su parte, el edil de Recursos Humanos confirma que el Ayuntamiento está "prácticamente al día" en el reconocimiento tanto de todos los trienios de los trabajadores municipales como de otros conceptos de retribución reconocidos por la ley.

"Existen aún casos puntuales por atender a los que vamos a ir dando solución. Solo pedimos paciencia porque, como todos los empleados saben, los recursos son muy limitados en el área de Recursos Humanos", añade Lillo.

"Teníamos el área de Personal en la UCI, por no decir con la extremaunción" Óscar Lillo — Edil de Recursos Humanos

La concejalía va "de la mano" de los representantes sindicales "buscando mejorar y estabilizar" la plantilla municipal. En este sentido, la prioridad ha sido, desde el primer día, reforzar esa plantilla con 17 procesos de consolidación para más de 50 puestos de trabajo, además de cubrir gran parte de las plazas de Derechos Sociales del contrato programa.

Relación de puestos de trabajo

También se ha puesto en marcha la carrera profesional, "que llevaba ocho años metida en un cajón", y ya se está trabajando en una nueva RPT y un organigrama acorde con las necesidades actuales, "también olvidado durante ocho años".

Estas tareas, recalca, han absorbido al 100% "un departamento con muy poco personal que va resolviendo, poco a poco, los temas más prioritarios".

Lillo es muy gráfico con la situación: "Teníamos el área de Personal en la UCI, por no decir con la extremaunción y, a día de hoy, y gracias al personal de Recursos Humanos, se ha mejorado notablemente".

Además, lanza un dardo a Beviá: "Son muchas las necesidades que existen como consecuencia de la nefasta gestión que se hizo durante los ocho años anteriores, en los que pasaron siete concejales por el área de Recursos Humanos y el edil estaba al tanto del caos porque era teniente alcalde".

Por ello, concluye que tras centrarse en la atención de los asuntos "más urgentes y acuciantes", espera en adelante, "cuando se reduzca la carga de trabajo, poder atender otras cuestiones que nos gustaría haber resuelto en tiempo y forma, como los requerimientos del Síndic".