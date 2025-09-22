Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El genuino deporte que arranca temporada en El Campello (y no es el fútbol pero lo lleva el Messi del fútbol)

La Escoleta se inicia a primeros de octubre y se ha abierto el período de matricula

Alevines de la Escoleta

Alevines de la Escoleta / INFORMACIÓN

Julià P. Soler

La Escuela del Club de Pelota Valenciana de El Campello se prepara para una nueva temporada, con energías renovadas e idénticos propósitos fundacionales, encaminados a continuar con la labor de fomento, promoción y práctica del deporte autóctono.

La popularmente conocida como Escoleta, creada en 1986, ha abierto matrícula de inscripción para el ejercicio 2025-26, que se inicia a primeros de octubre y se impartirá hasta mediados de junio de 2026, para niños y niñas de 5 años en adelante, incluyendo personas adultas.

Las clases mixtas serán los días lunes y miércoles, con las siguientes categorías y horarios:

  • Benjamines (de 5 a 8 años): de 17:15 a 18 horas
  • Alevines (de 9 a 12 años): de 18 a 19 horas
  • Cadetes y juveniles: de 19 a 20 horas

La dirección de la escuela continúa a cargo del pelotari internacional Josep A. Martínez, que se encarga de dar teoría y práctica de las diversas modalidades de nuestro deporte nacional en el trinquet municipal, ubicado en el Pabellón polideportivo central, junto al Ayuntamiento.

Un mito del deporte valenciano

Martines es una leyenda viva de la pilota valenciana, con 13 títulos de Liga, nueve de ellos logrados con El Campello. Como "banca" -saque- titular de la selección nacional de pelota a mano, ha conseguido los campeonatos de Europa en las ediciones 1999, 2001, 2003, 2007 y 2018; y ha sido campeón de Mundo en 1998, 2000, 2002, 2004 y 2017.

El pilotari es a la pilota lo que Messi, Di Stefano, Pele o Maradona al fútbol.

Los/las interesados pueden enviar sus solicitudes por WhatsApp al teléfono 678 604 689 o bien en el e-mail: pivacampello@gmail.com.

El trinquet municipal se encuentra desde hace años en una situación precaria y el gobierno local del PP ha sacado a licitación la rehabilitación integral del pabellón Polideportivo Centro y el trinquet, cuyo proceso está pendiente de adjudicación.

