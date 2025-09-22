El genuino deporte que arranca temporada en El Campello (y no es el fútbol pero lo lleva el Messi del fútbol)
La Escoleta se inicia a primeros de octubre y se ha abierto el período de matricula
La Escuela del Club de Pelota Valenciana de El Campello se prepara para una nueva temporada, con energías renovadas e idénticos propósitos fundacionales, encaminados a continuar con la labor de fomento, promoción y práctica del deporte autóctono.
La popularmente conocida como Escoleta, creada en 1986, ha abierto matrícula de inscripción para el ejercicio 2025-26, que se inicia a primeros de octubre y se impartirá hasta mediados de junio de 2026, para niños y niñas de 5 años en adelante, incluyendo personas adultas.
Las clases mixtas serán los días lunes y miércoles, con las siguientes categorías y horarios:
- Benjamines (de 5 a 8 años): de 17:15 a 18 horas
- Alevines (de 9 a 12 años): de 18 a 19 horas
- Cadetes y juveniles: de 19 a 20 horas
La dirección de la escuela continúa a cargo del pelotari internacional Josep A. Martínez, que se encarga de dar teoría y práctica de las diversas modalidades de nuestro deporte nacional en el trinquet municipal, ubicado en el Pabellón polideportivo central, junto al Ayuntamiento.
Un mito del deporte valenciano
Martines es una leyenda viva de la pilota valenciana, con 13 títulos de Liga, nueve de ellos logrados con El Campello. Como "banca" -saque- titular de la selección nacional de pelota a mano, ha conseguido los campeonatos de Europa en las ediciones 1999, 2001, 2003, 2007 y 2018; y ha sido campeón de Mundo en 1998, 2000, 2002, 2004 y 2017.
El pilotari es a la pilota lo que Messi, Di Stefano, Pele o Maradona al fútbol.
Los/las interesados pueden enviar sus solicitudes por WhatsApp al teléfono 678 604 689 o bien en el e-mail: pivacampello@gmail.com.
El trinquet municipal se encuentra desde hace años en una situación precaria y el gobierno local del PP ha sacado a licitación la rehabilitación integral del pabellón Polideportivo Centro y el trinquet, cuyo proceso está pendiente de adjudicación.
Suscríbete para seguir leyendo
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- Accidente mortal en Alicante: un motorista de 42 años fallece tras colisionar con un coche en un cruce
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
- El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa
- ¿Por qué no se puede utilizar el nombre Peret en Alicante?