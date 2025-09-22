La malla que se ha hecho permanente en la fachada del Ayuntamiento de El Campello

Hace dos años, en septiembre de 2023, un temporal de lluvia provocó la caída de unas pequeñas piedras de una cornisa del Ayuntamiento de El Campello.

Tras el incidente, se precintó por precaución el acceso principal hasta llevar a cabo una revisión profunda.

Unos días después, el gobierno local del PP tomó la decisión de instalar unas mallas protectoras en la fachada principal del edificio hasta proceder a realizar el saneamiento y reparación de la cornisa. Las protecciones se pusieron en las cornisas de la segunda planta y la azotea.

Pues bien, pasados exactamente dos años del desprendimiento de cascotes y de la colocación de la red, la vida igual en El Campello. Las mallas se han mimetizado y conforman un elemento más del edificio, como las cuatro banderas que ondean (Unión Europea, España, senyera y la municipal).

La entrada principal al Ayuntamiento, clausurada en 2023 / INFORMACIÓN

El equipo de gobierno deja claro que con la malla puesta no hay peligro alguno para los viandantes, al tiempo que admite que es preciso una intervención en toda la fachada del Ayuntamiento, explican fuentes municipales.

El gobierno local prioriza otras actuaciones "de mayor interés ciudadano", como asfaltado, parques y rehabilitación de otras instalaciones públicas

Otras partidas

En cualquier caso, el concejal de Infraestructura, Cristian Palomares, ha decidido "con buen criterio, priorizar otras actuaciones de mayor interés ciudadano, como asfaltado, parques y rehabilitación de otras instalaciones públicas", añaden las mismas fuentes.

En septiembre de 2023, tras el pequeño desprendimiento, para evitar cualquier accidente se decidió clausurar la entrada principal, aunque por el lateral se podía entrar por la puerta principal al Ayuntamiento. Tras la instalación de las mallas, se reabrió el acceso principal y el edificio municipal recuperó la normalidad.

En la histórica visita que realizó el Rey Felipe VI a El Campello el pasado febrero para la ceremonia de inhumación en el cementerio de los restos mortales del jurista y humanista Rafael Altamira y de su esposa, Pilar Redondo, acudió también a la casa consistorial.

El Rey, en el balcón, y la red protectora justo encima / Alex Domínguez

Allí, firmó en el libro de honor, se hizo una foto con ediles de la corporación y salió al balcón a saludar a los cientos de vecinos que acudieron a verle. La decoración instalada para tan magno evento tapaba las mallas por la parte frontal, pero la red se podía apreciar.

El municipio celebra en un par de semanas sus fiestas de Moros y Cristianos y las mallas seguirán formando parte de la fachada municipal, como en los dos últimos años.