Mutxamel amplía el cementerio (y no son pocos los nichos)

El Ayuntamiento de Mutxamel va a ampliar el cementerio municipal con un nuevo bloque de 112 nichos, medida con la que se garantiza espacio para los próximos meses.

El gobierno local sacó en mayo a licitación las obras por un importe de 132.980 euros (IVA incluido), proceso al que se presentaron cuatro ofertas. Finalmente, se ha llevado el contrato la mercantil de Sant Feliu de Llobregat Aldaba Obras Reunidas S.L. por 112.940,13 euros.

El concejal de Obra Pública, Vicente Gomis, explica que son obras que cumplen la planificación prevista basándose en la demanda anual. En cualquier caso, el gobierno local está "siempre" atento a un posible incremento de la demanda "que haga necesario adelantar la redacción y ejecución del siguiente bloque".

Dos filas

Los 112 nichos se distribuirán en filas de 14 nichos cada una y cuatro alturas, en dos caras. El bloque queda delimitado lateralmente por dos paños ciegos de ladrillo caravista en color crudo, que contienen las dos filas de nichos, situadas en paralelo y separadas por una cámara longitudinal de ventilación.

La tipología adoptada es con hormigón armado in situ para la formación de nichos, con un sistema de drenaje de líquidos y eliminación de olores.

Las obras de construcción tienen una duración de tres meses y se limitará la zona de trabajo. Para ello, se va a establecer un área de paso que será inaccesible para todo el personal ajeno a las obras. Hay que tener en cuenta que en el periodo de ejecución cogerá la fecha del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, en que numerosas familias acuden al camposanto a recodar a sus seres queridos.

Mortero de cemento

Cada nicho contará con una tapa empotrable de mortero de cemento, que se quedará colocada en todos y sobre la cual se instalará la lápida de mármol en su momento para cerrar la parte exterior.

Hace cuatro años, el Ayuntamiento reurbanizó la avenida Alcoy, la vía que da acceso al cementerio y la zona industrial desde el casco urbano, con el fin de garantizar la seguridad de los peatones que se desplazan hacia el camposanto.