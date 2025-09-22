Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mutxamel amplía el cementerio (y no son pocos los nichos)

El Ayuntamiento adjudica las obras de construcción, que tienen una duración de tres meses

Cementerio municipal de Mutxamel

Cementerio municipal de Mutxamel / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

El Ayuntamiento de Mutxamel va a ampliar el cementerio municipal con un nuevo bloque de 112 nichos, medida con la que se garantiza espacio para los próximos meses.

El gobierno local sacó en mayo a licitación las obras por un importe de 132.980 euros (IVA incluido), proceso al que se presentaron cuatro ofertas. Finalmente, se ha llevado el contrato la mercantil de Sant Feliu de Llobregat Aldaba Obras Reunidas S.L. por 112.940,13 euros.

El concejal de Obra Pública, Vicente Gomis, explica que son obras que cumplen la planificación prevista basándose en la demanda anual. En cualquier caso, el gobierno local está "siempre" atento a un posible incremento de la demanda "que haga necesario adelantar la redacción y ejecución del siguiente bloque".

Dos filas

Los 112 nichos se distribuirán en filas de 14 nichos cada una y cuatro alturas, en dos caras. El bloque queda delimitado lateralmente por dos paños ciegos de ladrillo caravista en color crudo, que contienen las dos filas de nichos, situadas en paralelo y separadas por una cámara longitudinal de ventilación.

La tipología adoptada es con hormigón armado in situ para la formación de nichos, con un sistema de drenaje de líquidos y eliminación de olores.

Las obras de construcción tienen una duración de tres meses y se limitará la zona de trabajo. Para ello, se va a establecer un área de paso que será inaccesible para todo el personal ajeno a las obras. Hay que tener en cuenta que en el periodo de ejecución cogerá la fecha del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, en que numerosas familias acuden al camposanto a recodar a sus seres queridos.

Mortero de cemento

Cada nicho contará con una tapa empotrable de mortero de cemento, que se quedará colocada en todos y sobre la cual se instalará la lápida de mármol en su momento para cerrar la parte exterior.

Noticias relacionadas y más

Hace cuatro años, el Ayuntamiento reurbanizó la avenida Alcoy, la vía que da acceso al cementerio y la zona industrial desde el casco urbano, con el fin de garantizar la seguridad de los peatones que se desplazan hacia el camposanto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  2. David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
  3. Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
  4. Accidente mortal en Alicante: un motorista de 42 años fallece tras colisionar con un coche en un cruce
  5. La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
  6. Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
  7. El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa
  8. ¿Por qué no se puede utilizar el nombre Peret en Alicante?

La UA abre el camino para tratar tumores con mayor precisión

La UA abre el camino para tratar tumores con mayor precisión

El crítico del vino José Peñín presenta sus memorias en el restaurante Maestral de Alicante

El crítico del vino José Peñín presenta sus memorias en el restaurante Maestral de Alicante

Estudiantes del IES Miguel Hernández protestan, tras los mareos sufridos por las altas temperaturas, y urgen aire acondicionado en las clases

Estudiantes del IES Miguel Hernández protestan, tras los mareos sufridos por las altas temperaturas, y urgen aire acondicionado en las clases

Turismo resume Alicante en estos 10 segundos: ¿qué echas tú en falta?

Turismo resume Alicante en estos 10 segundos: ¿qué echas tú en falta?

Transparencia Internacional señala que el plan anticorrupción del Gobierno es mejorable

Transparencia Internacional señala que el plan anticorrupción del Gobierno es mejorable

¿Por qué se equivoca tanto el autocorrector?

¿Por qué se equivoca tanto el autocorrector?

Mutxamel amplía el cementerio (y no son pocos los nichos)

Mutxamel amplía el cementerio (y no son pocos los nichos)

El Hércules cae al descenso por primera vez en Primera RFEF

El Hércules cae al descenso por primera vez en Primera RFEF
Tracking Pixel Contents