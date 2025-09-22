De noche, en paños menores y desorientado por un paseo marítimo de El Campello

La Policía Local de El Campello ha atendido a un ciudadano británico al que encontró deambulando la noche del domingo por el paseo marítimo de Carrer la Mar.

El hombre estaba desorientado, iba en paños menores y sin poder relatar quién era ni dónde vivía cuando lo vieron los agentes del turno de noche de la Policía Local, según fuentes municipales.

Los policías lo trasladaron a la Jefatura para atenderlo, proporcionarle alimento, agua y ropa mientras intentaban averiguar su identidad.

En las dependencias policiales ha pasado la noche desde que fue localizado hasta que, pasadas las 10 de la mañana, se ha conseguido contactar con familiares y ha sido trasladado a su domicilio.

El turno de noche de la Policía Local realiza diversas intervenciones, una de ellas la semana pasada fue utilizar un dron para grabar una fiesta en un ático de madrugada, con la música a todo volumen y los moradores ignorando las llamadas de los agentes y sin querer identificarse.

Música a todo trapo

Hasta seis llamadas telefónicas recibió la Jefatura de vecinos de la zona, informando sobre la celebración de una fiesta "ruidosa" que resultaba muy molesta a tan altas horas de la madrugada, según fuentes municipales.

Se ha pedido la filiación completa del titular de la vivienda, que recibirá en los próximos días la correspondiente denuncia por generar molestias, perturbar el descanso de los vecinos y por negarse a identificarse.