El exlíder del PSOE de El Campello sigue dando pistas de cara a las municipales

Con la vista puesta en las elecciones municipales. El exlíder y exportavoz del PSOE de El Campello, Vicent Vaello, ha organizado una nueva charla coloquio con la que se proyecta entre la ciudadanía del municipio como defensor del patrimonio municipal y del medio ambiente.

Vaello, defenestrado por los socialistas, anunció en junio que abandonaba el partido y pasaba a ser edil no adscrito. Todo ello después de crear en mayo una asociación ciudadana, Units El Campello, por sorpresa y sin comunicárselo a la cúpula del partido, que ahora lidera la concejal y diputada provincial Raquel Marín.

Y todo ello después de que en mayo de 2024 dimitiera la mayoría de la ejecutiva de la que él era el secretario general. En septiembre pasado, hace justo un año, quiso presentar batalla para la elección de la nueva ejecutiva, pero finalmente no presentó candidatura e impugnó la asamblea ante Ferraz.

La primera iniciativa de la asociación recién creada fue la proyección del documental "Arqueología olvidada. Aigües Baixes: un fortín ibero arrasado", que realizó una productora madrileña sobre la historia del yacimiento de El Campello, de más de 25 siglos de antigüedad y que fue arrasado sin que se haya determinado quién fue responsable.

Primero patrimonio, ahora medio ambiente

El siguiente movimiento ha tenido lugar hace unos días, cuando Units El Campello celebró en la Biblioteca Municipal Ramón Llull una charla-coloquio con el título "Tortugas en el Mediterráneo y el resto del mundo", con motivo de la eclosión de 92 crías de tortuga boba en la playa del Carrer la Mar, "un hecho histórico y emocionante" para el municipio, según la nota de prensa de la asociación.

Vaello, presidente de la asociación, presentó el acto acompañado por Lupe Vidal, a su vez secretaria, también exconcejala socialista -abandonó el partido del puño y la rosa días después que él-, también edil no adscrita y su mano derecha en su periplo político.

Preguntado el día de su renuncia al PSOE por si en las elecciones de 2027 concurriría bajo el paraguas de alguna formación, entonces no fue categórico y se limitó a contestar que no lo sabía.

Expulsados

La ejecutiva municipal socialista expulsó definitivamente a Vaello y a Vidal este mes ante el incumplimiento de los estatutos y reglamentos federales del partido, "tras haberse constatado su abandono" del grupo municipal socialista y su paso a la condición de no adscritos en el Ayuntamiento.

La Asociación Units El Campello tiene un nombre parecido al de un partido municipalista, Per El Campello, que tiene representación en el Ayuntamiento con dos concejales, lo que puede generar confusión entre los vecinos.

Además, guarda similitud con Ens Uneix, el partido que creó en 2019 Jorge Rodríguez tras ser expulsado del PSOE por un presunto caso de corrupción del que años después fue absuelto de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Tanto Vaello como Vidal se muestran activos en los plenos, intervienen en los puntos del orden del día y exponen su parecer en cuestiones urbanísticas, de hacienda, contratación o gobierno interior

Ens Uneix, capitaneado por el alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia, se encuentra en pleno proceso de expansión y está celebrando encuentros en la Comunidad Valenciana con el objetivo de establecer una línea de trabajo conjunta en torno al proyecto municipalista.

Mientras, el PSOE campellero sigue a su ritmo y para el pleno de este jueves ha presentado una moción para la instalación de un paso de peatones en la zona de El Poblet.

Mociones

Esta propuesta contrasta con la batería de mociones que ha presentado Esquerra Unida-Unides Podem, hasta tres, para que el Ayuntamiento prorrogue la suspensión de licencias para viviendas de uso turístico, para la expropiación de la Torre de Reixes ante la falta de colaboración de sus propietarios y el riesgo inminente de colapso y para la elaboración de un reglamento de presupuestos participativos.

Además, en los plenos, tanto Vaello como Vidal intervienen en los puntos del orden del día, mostrándose visibles y dejando claro su parecer en cuestiones urbanísticas, de hacienda, contratación o gobierno interior.

En la charla que organizó Units El Campello, el graduado en Ciencias del Mar por la Universidad de Alicante y máster en Bioestadística por la Universidad de Valencia Daniel Vidal Barrachina ofreció una intervención sobre la tortuga boba y la conservación de los mares.

Units El Campello destaca que la histórica eclosión de tortugas vivida en septiembre en El Campello "no es solo un motivo de orgullo, sino también una llamada a la acción para implicar a la ciudadanía" en el cuidado del Mediterráneo, según recoge la nota.