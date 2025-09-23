¿A la segunda irá la vencida con los bares del velódromo y el nuevo pabellón de San Vicente?

Unas infraestructuras deportivas que usan cada año miles de deportistas, tanto federados como no, tanto de la provincia como del resto de España, que van a San Vicente del Raspeig a disputar competiciones.

Se trata del velódromo y del nuevo pabellón deportivo, dos instalaciones punteras que, por sorprendente que parezca, carecen de bar y restaurante.

El Ayuntamiento sacó a licitación en marzo pasado el contrato de servicios para la explotación del servicio, pero se encontró con que ninguna mercantil presentó oferta para hacerse con la gestión.

Pasados los meses, lo vuelve a intentar, pero esta vez las condiciones que pone en juego son más atractivas, con el objetivo de que las empresas de restauración den el paso.

Así, incluye un periodo de carencia de un año, es decir, que están exentas pagar el canon el primer año, según fuentes municipales. Esta opción no estaba incluida en el anterior pliego de condiciones.

El gobierno local de San Vicente ha apostado por sacar de nuevo a licitación este contrato porque considera "importante" restablecer servicios "muy valorados" por los usuarios de las instalaciones deportivas.

El bar del velódromo de Sna Vicente, en una imagen de hace tres años, cuando estaba abierto / Héctor Fuentes

El concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha apuntado que es "fundamental" disponer de este servicio de bar o cafetería tanto para el desarrollo de grandes eventos como para la atención de los deportistas que visitan con frecuencia las instalaciones.

Sugerencias

En las nuevas condiciones se han incorporado, además, algunas sugerencias de expertos en restauración.

El equipo de gobierno lleva al pleno de este miércoles la aprobación del expediente de contratación de servicios del bar restaurante. Es el punto más importante del orden del día, prácticamente vacío de contenido, ya que el resto son daciones de cuenta y mociones.

El nuevo pabellón, que costó casi diez millones de euros, está destinado para acoger grandes encuentros deportivos de alcance nacional e internacional, así como eventos multitudinarios. La capacidad máxima de las dependencias es de hasta 4.000 personas con el uso de la pista y las gradas para actos de carácter social.

Gradas

Dispone de una grada de hormigón y otra telescópica motorizada que se puede retraer para ampliar la zona de juego. El espacio está preparado para habilitar hasta tres pistas de baloncesto paralelas o solo una con las medidas establecidas para competiciones nacionales e internacionales, con canastas acreditadas por la FIBA y un videomarcador de última generación.

Para la práctica de otros deportes, hay pistas para fútbol sala, voleibol, hockey sala y balonmano y competiciones de gimnasia rítmica. La segunda planta se distribuye entre diferentes salas polifuncionales, un gimnasio para la práctica para halterofilia y zonas de gestión.

El velódromo, por su parte, costó cerca de cinco millones y medio de euros, tiene una cuerda de 250 metros homologada por la Federación de Ciclismo y son muchos los clubes ciclistas que las utilizan durante el año.