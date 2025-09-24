Un cartel con IA para la tradicional feria de Navidad de Xixona

Innovación para una tradición. El cartel anunciador de la Feria de Navidad de Xixona 2025 constituye un hito en la historia de la feria al tratarse del primer cartel animado, elaborado con herramientas de inteligencia artificial y técnicas de animación digital.

El Ayuntamiento de Xixona y la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales (AEX) han presentado en la Casa de Cultura la obra, realizada por el diseñador xixonenc Sergio Piñero.

La alcaldesa, Isabel López, ha subrayado que este cartel refleja "de manera muy fiel" lo que representa Xixona: un municipio "donde tradición y vanguardia se encuentran y se complementan".

Presentación del cartel de la feria / INFORMACIÓN

Así, destaca la Plaça, repleta de visitantes durante la feria, una de las imágenes más emblemáticas, "en esta ocasión se presenta con un lenguaje creativo y actual que conecta con la esencia del evento y con la vitalidad de nuestra juventud".

El diseñador, Sergio Piñero, ha destacado que su intención era que el cartel "fuese una experiencia en sí misma, un adelanto de lo que cada año ofrece la Feria de Navidad".

Señas de identidad

Por ello, ha combinado recursos de animación y técnicas digitales "con elementos muy ligados a nuestra identidad, como las danzas tradicionales. Es un homenaje a Xixona".

La pieza gráfica muestra la Avenida de la Constitució – la Plaça– llena de vida durante la feria, y constituye un guiño a las tradiciones locales que conviven con la innovación y la creatividad.

El cartel tiene como figuras principales a dos bailaores xixonencs vestidos con trajes tradicionales, animados junto a otras escenas cotidianas de la feria, como un niño disfrutando de un helado o un padre acompañado de su hijo.

El presidente de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Xixona (AEX), Alfonso Gutiérrez, ha valorado el trabajo realizado y ha destacado la ilusión del sector.

Esencia

"La Feria de Navidad de Jijona es una gran oportunidad para nuestras empresas y comercios, y este cartel transmite perfectamente la esencia" de lo que supone para Xixona, ha indicado.

El dirgente comercial ha expuesto que cada año trabajan para que los visitantes "disfruten de la mejor experiencia posible y confiamos en que esta edición vuelva a superar todas las expectativas".

Con la presentación del cartel se inicia la cuenta atrás para la XVII Feria de Navidad de Jijona, que se celebrará del 4 al 8 de diciembre y que volverá a ser una de las citas del puente de diciembre en la Comunidad Valenciana.