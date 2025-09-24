Sorpresa en San Vicente: Vox se desmarca del PP (que es su socio) en el pleno y ocurre lo que nadie preveía

Vox de San Vicente del Raspeig ha decidido desmarcarse del PP, su socio de gobierno, y se ha abstenido en una moción que ha presentado el PSOE al pleno celebrado este miércoles.

Con su decisión, los ultras han hecho posible que salga adelante la propuesta para exigir al Consell la reactivación del programa de empleo para jóvenes.

Los socialistas habían llevado a la sesión plenaria la moción para instar a la Generalitat a que incrementase la partida presupuestaria del llamado programa Empuju hasta los 30 millones de euros que se destinaron en 2023.

La portavoz del PSOE, Asun París, ha explicado que son necesarias políticas de empleo "activas", que mejoren la formación y la experiencia laboral.

Empleo digno

"De esta manera, proporcionamos a nuestros jóvenes, desempleados de larga duración y sobre todo a mujeres y personas vulnerables, las herramientas suficientes para intentar conseguir un empleo digno", ha explicado.

Esquerra Unida-Unides Podem y Compromís han apoyado la propuesta socialista, mientras que el PP ha votado en contra. La sorpresa la he dado Vox, que se ha abstenido, con lo que se ha aprobado el texto.

El concejal de Vox Pablo Quintana ha asegurado que la moción se presentaba con un relato "tendencioso y sesgado", pero ha explicado que la formación de ultraderecha ha demostrado "en numerosas ocasiones" que apuesta "por políticas beneficiosas" para el conjunto de la ciudadanía.

Por ello, pese a la exposición que ha realizado París, "con la que no estamos de acuerdo y con la que hay omisiones, no vamos a ser obstáculo". La edil socialista había acusado a Vox de no creer en políticas activas de empleo.