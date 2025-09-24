Vecinos afectados por el plan de más de mil casas en San Vicente: "Van a cambiar nuestra forma de vida"

San Vicente del Raspeig afronta su mayor desarrollo urbano de los últimos años con el plan Los Urbanos, que contempla la construcción de 1.042 viviendas, el 40 % de ellas de protección oficial, y amplias zonas verdes.

El alcalde, Pachi Pascual, acompañado por técnicos municipales y el equipo redactor del documento, ha participado este miércoles en una jornada informativa abierta a la ciudadanía, a la que han asistido unos 200 vecinos, con el objetivo de intentar despejar las dudas tanto de residentes de la zona afectados como de interesados en el proyecto.

Pero, pese a las intervenciones didácticas de los funcionarios, que han utilizado un lenguaje llano y nada farragoso, quienes viven allí han puesto sobre la mesa su inquietud por si conservarán sus viviendas, todas o parcialmente, si serán expropiadas o si su modo de vida cambiará.

Vecinos asistentes a la jornada informativa sobre Los Urbanos / L. Gil López

El sector PAU/7 Los Urbanos está situado tras el parque lo Torrent, donde acaba el ensanche, y cuenta con un tejido disperso de unifamiliares.

Se modifica el planeamiento vigente, ya que el documento data del año 1990, que definía el sector de baja densidad y con capacidad para 700 viviendas. No se toca la delimitación, pero sí los parámetros para que haya más viviendas y más zona verde.

Densidad media

"Un modelo de baja densidad es complicado de mantener social, medioambiental y económicamente, ahora se apuesta por modelos de media o alta densidad", han asegurado los técnicos.

Han incidido en que en esta fase solo se van a cambiar aspectos urbanísticos estructurales, que se trata de un proceso largo y cuestiones relativas a cómo serán las calles o las viviendas se abordarán en el plan parcial.

"No se nos respeta, han hecho una modificación a media densidad que conviene a quien construye, no a quien lleva aquí toda su vida" Vecino afectado

El turno de preguntas ha arrancado con la preocupación de vecinos porque "se va a romper el derecho a la intimidad" al construir casas en altura que estarán cerca de algunas diseminadas.

Además, han cuestionado si los parámetros legales "se van a cumplir" y recordado que hay gente que lleva viviendo en la zona "más de 70 años y se le va a expropiar".

Otro de los residentes ha dejado claro que no se oponen a que el municipio crezca, pero sí a que los bloques que rodearán sus viviendas. "No se nos respeta, han hecho una modificación a media densidad que conviene a quien construye, no a quien lleva aquí toda su vida, estamos preocupados porque nos van a cambiar nuestra forma de vivir", ha expuesto.

Los técnicos han indicado que hay viviendas que se ha pensado que se integren y que la "inmensa mayoría se quedarán rodeadas de nueva edificación", aunque ha admitido que existe la posibilidad de que haya a quién "se le quite un trozo de parcela".

"Quizá no todas las viviendas se puedan salvar", aseguran los técnicos

También se ha dejado claro que es suelo urbanizable, no urbano, "y que se sabía" desde 1990, pero los derechos adquiridos "se van a respetar", dentro de un desarrollo urbano.

"No es plato de buen gusto que te construyan bloques, pero el urbanismo mira por el interés general, San Vicente necesita vivienda, poder crecer, y aprovecha las oportunidades que le dio el PGOU", han incidido.

"Entre optar por pasar una calle por encima de la casa o por encima del jardín, será lo segundo, la idea es el máximo respeto posible", pero los técnicos han reconocido que "quizá no todas las viviendas se puedan salvar".

Otras intervenciones vecinales se han centrado en que hay otros planes parciales en el municipio, como El Pilar o Los Montoyos, que prevén viviendas "y no se ha hecho nada", por lo que han considerado que no es necesario impulsar Los Urbanos.

En amarillo, el sector Los Urbanos. A la izquierda abajo, el parque lo Torrent y a la derecha, el diseminado / INFORMACIÓN

Otros afectados que tienen viviendas en la proyectada zona verde han preguntado por los procesos de indemnización. Se dará la oportunidad a los propietarios de entrar a formar parte del proceso de reparcelación o bien quedar fuera, manteniendo su vivienda unifamiliar, en función de cada caso particular, que se estudiará en un proceso posterior.

Como recomendación, se ha insistido en la necesidad de presentar alegaciones para poder estudiar la situación y posibilidades en cada una de las propiedades incluidas en el sector.

Desde el jueves 25 de septiembre y hasta el 27 de noviembre permanecerá abierto el periodo de recogida de alegaciones sobre la modificación puntual número 42 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta a Los Urbanos.

Entre tanto afectado, un oasis en el desierto ha sido la intervención de un vecino que no encuentra vivienda en el municipio para comprar y ha mostrado sus "ganas de que se desarrolle" el sector, ya que considera que tiene una oportunidad.

Crecimiento ordenado

Por parte del equipo del Ayuntamiento se ha insistido en que se busca una ciudad con más equipamientos, zonas verdes, bien conectada y con viviendas sociales, "que proporcione un crecimiento ordenado y compacto".

"Debemos seguir trabajando para que el municipio se desarrolle y este nuevo sector lo permitirá" Pachi Pascual — Alcalde de San Vicente del Raspeig

El alcalde, tras la jornada, se ha mostrado satisfecho "por la alta participación" en un acto "que se ha afrontado con la máxima transparencia".

Asimismo, espera que las inquietudes manifestadas por los vecinos se trasladen como alegaciones "para someterlas a estudio e intentar integrarlas de la mejor manera posible en este proyecto, que tendrá que seguir avanzando".

El alcalde, sentado en el centro, y enfrente asistentes a la jornada / L. Gil López

Pascual ha avanzado que habrá más sesiones para seguir informando y ha mantenido que este nuevo espacio urbano "permitirá un desarrollo muy importante".

El regidor ha reconocido que ante el grave problema de vivienda que tiene la ciudad, "no nos podemos quedar de brazos cruzados y debemos seguir trabajando para que el municipio se desarrolle y para dar oportunidades también a aquellas personas que más dificultades tienen, para eso se plantea en el sector un 40 % de viviendas protegidas".

Varias alturas

Las más de mil viviendas previstas en la modificación puntual del PGOU se distribuirán en dos tipologías de edificación, la primera de bloques de 5 a 2 alturas y la segunda con viviendas unifamiliares en los ámbitos más próximos a las casas que ya existen con las mismas características.

El PAU/7 dispondrá, además, de dos zonas verdes, una de ellas de forma lineal, junto a las viviendas, con una función de bulevar en el entorno a la cañada real existente y la otra frente al Colegio Reyes Católicos, que cuenta con una reserva de suelo para posible una futura ampliación.