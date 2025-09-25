La ambición deportiva de San Vicente: pista de atletismo, campos de fútbol y hasta un estadio

Pista de atletismo, varios campos de fútbol y un estadio municipal. El equipo de gobierno de San Vicente del Raspeig apuesta por convertir el municipio en la "gran ciudad del deporte" y ha activado el primer plan de infraestructuras deportivas.

Se trata de una iniciativa ambiciosa, pero que no cuenta todavía con presupuesto ni con fechas concretas de construcción. La propuesta, acorde con el desarrollo urbanístico de la ciudad en los próximos años, pretende dar respuesta a las necesidades de los deportistas y los clubes de la ciudad.

El proyecto, desarrollado con la colaboración de las áreas de Urbanismo y Deportes, plantea como principal reto la edificación de un nuevo estadio, además de campos de fútbol y pistas para la práctica de diversas disciplinas deportivas repartidas en diferentes puntos del municipio.

El alcalde, Pachi Pascual, ha reconocido que se trata de un plan "ambicioso, para desarrollar a medio y largo plazo", con el objetivo de convertir San Vicente en "la gran ciudad del deporte que todos queremos", dotada con infraestructuras suficientes para dar servicio a una población joven, de más de 60.000 habitantes, con muchísima actividad de clubes y deportistas.

Presentación del plan de infraestructuras deportivas de San Vicente / L. Gil López

El primer edil ha explicado que se empezó a trabajar en este plan desde el inicio de la legislatura, en la que han finalizado las obras del pabellón polideportivo y están en licitación las de la segunda fase del Centro del Agua, que incluyen piscinas.

Hoja de ruta

El concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha justificado la necesidad de disponer de una hoja de ruta que defina los objetivos. "Ahora tenemos claro lo que debemos ir haciendo para convertirnos en un referente deportivo con las mejores infraestructuras, porque los mejores deportistas y clubes ya los tenemos", ha destacado.

La propuesta de desarrollo ya ha comenzado a materializarse. La primera edificación recogida en este plan que se hará realidad es un nuevo campo de fútbol y hockey hierba que dispone de un presupuesto de 100.000 euros para la redacción del proyecto, que se sacará a licitación próximamente.

Las dos zonas de mayor proyección recogidas en el plan son en el entorno del complejo deportivo sur y del velódromo y el espacio que actualmente ocupa el campo del extinto equipo Rigas, situado en el plan parcial de El Pilar.

Por un lado, entre la facultad de Educación y el pabellón polideportivo se acometerá un campo de fútbol con una superficie polifuncional para jugar también a hockey hierba y una gran superficie de estacionamiento.

Imagen del proximo campo de futbol junto al pabellon polideportivo / INFORMACIÓN

También en el complejo deportivo sur, junto a las pistas de pádel, se estudiará la instalación de un circuito pump track y de un nuevo estadio municipal que el concejal ha calificado como “el proyecto, a futuro, más ambicioso para acoger competiciones de gran nivel que hasta ahora no hemos podido alojar".

Jove-Real Sociedad

Como ejemplo, el partido de Copa del Rey de la temporada pasada que el Jove Español de San Vicente tuvo que disputar contra la Real Sociedad en el estadio José Rico Pérez de Alicante.

En el entorno de El Pilar, podría desarrollarse una pista de atletismo dotada de una gran grada, más campos para fútbol o rugby, zonas de lanzamiento, tiro con arco y petanca y pistas polideportivas para la práctica de diferentes deportes.

Por su parte, el jefe del Servicio de Deportes, Víctor Bautista ha asegurado que, con esta propuesta, se acabará con la saturación de la antigua ciudad deportiva, ya que ha reconocido que los clubes crecen "y no podíamos satisfacer toda la demanda".