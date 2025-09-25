Fin al calvario de 15 años de la piscina de El Campello: "Ha llegado el momento de mojarse"

"Ha llegado el momento de mojarse", ha afirmado el concejal de Deportes de El Campello, Marcos Martínez. Y es que el municipio ha puesto fin a un calvario que ha durado quince años: la piscina municipal, el proyecto más complejo y polémico al que se ha enfrentado el Ayuntamiento.

El pleno ha aprobado este jueves adjudicar por un plazo de 14 años la concesión de explotación y mantenimiento del complejo deportivo, que incluye la piscina cubierta, instalaciones deportivas anexas y parking anejo, a la mercantil Ego Sport Center, S.L., con sede central en Almería.

El PP ha contado con los votos a favor del Vox, PSOE, Compromís y los dos concejales no adscritos - Vicent Vaello y Guadalupe Vidal, mientras que Per El Campello se ha abstenido y Esquerra Unida-Unides Podem ha votado en contra.

Euforia del PP

En un ambiente de euforia en el equipo de gobierno del PP, hasta cuatro ediles han intervenido para exponer que se cierra un largo proceso y "es el momento de sentirse orgulloso", en palabras del alcalde, Juanjo Berenguer.

El complejo deportivo, situado en la calle Doctor Francés Xavier Balmis i Berenguer, en pleno centro, tuvo un coste de unos 6 millones de euros. Las obras arrancaron en 2010 y la piscina finalizó en 2016, cuando entró ya en fase de pruebas, mientras que las pistas anexas terminaron en 2017.

Vista aérea del complejo deportivo de El Campello, con las pistas anexas de pádel y tenis y la piscina cubiera / INFORMACIÓN

El primer concurso para licitar la gestión quedó desierto en 2019 al estimar el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales los recursos de dos empresas que quedaron excluidas del proceso, al considerar que la única adjudicataria que quedaba tampoco reunía los requisitos exigidos en el pliego.

Además de tener que rehacer en varias ocasiones el proyecto de explotación, ha sido necesario modificar el reglamento de funcionamiento, entre otros documentos.

La euforia invade al PP: "Lo hemos conseguido, es para sentirse orgulloso"

El edil de Deportes ha destacado los beneficios para la ciudadanía con la apertura del complejo. "Lo hemos conseguido", ha enfatizado Martínez, que no ha podido evitar repetir que "ha llegado el momento de mojarse".

"Un sueño"

El edil de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, ha pedido perdón a la ciudadanía por los retrasos en un proyecto "terriblemente farragoso" en cuanto a gestiones administrativas se refiere, pero ha destacado que "el sueño se ha hecho por fin realidad".

La oposición de izquierdas espera que la empresa cumpla con las obligaciones marcadas en el contrato

En cualquier caso, "la frustración, las dudas y los retos han sido muchos, pero han sido más fuerte las ganas de luchar por este pueblo, por los sueños de nuestros vecinos, por el bienestar de todos".

Por parte de la oposición, Vox ha asegurado que el municipio está "de enhorabuena", mientras que los partidos de izquierda han bajado el suflé y esperan que la empresa cumpla con las obligaciones marcadas en el contrato de gestión de la piscina "por el bienestar de los vecinos".

El único voto en contra ha sido el de EU-Podem, cuyo portavoz, Pedro Mario Pardo, ha pedido al PP "menos triunfalismos" y ha deseado que la piscina "se abra cuanto antes", pero ha recordado que se ha mantenido cerrado todo el complejo durante diez años en lugar de abrir al menos las instalaciones externas.

Precios de mercado

La licitación lanzada por el Ayuntamiento determinaba la forma de elaboración del presupuesto base, con la previsión de que fuera adecuado a los precios de mercado y que las propuestas desglosaran los costes directos, indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.

En la propuesta debía constar también el coste de los salarios de los empleados a contratar, indicando de forma desglosada y con desagregación de género y categoría los costes salariales estimados.

La adjudicataria será la responsable del complejo deportivo durante un plazo de 14 años a partir de la firma del contrato

Ego Sport Center se impuso a otras tres propuestas presentadas. Se trata, según fuentes municipales, de una mercantil especializada en la explotación y gestión de instalaciones, centros, locales y recintos deportivos educacionales, escolares, culturales, asistenciales y sociales, de titularidad pública o privada, ya sea a través de una gestión directamente o a través de terceras personas, mediante la cesión o alquiler.

Esta firma será la responsable del complejo deportivo durante un plazo de 14 años a partir de la firma del contrato, aprobada este jueves en el pleno.

Pases de baño

El contrato implica cubrir la necesidad de mejorar las escuelas deportivas municipales, con tres calles de la piscina durante dos horas, cinco días a la semana. Se ofrecerán 541 pases para el baño libre al año gratuitos que se gestionarán desde el área de Bienestar Social para las personas con menos recursos y para nuestros mayores, siendo estos últimos también nuestra prioridad.

Especifica también la concesión un total de 2.338 horas libres para el baño a favor de los colegios, cubriendo de esta forma la necesidad educativa, así como la mejora de la instalación con el cambio de pavimento de las pistas de pádel a moqueta de césped artificial.

Horarios

Se ofrece un complejo deportivo con piscina y pistas anexas, además de clases dirigidas y fitness, de lunes a viernes de 6.30 a 22.30 horas, sábados de 8.00 a 21.00 horas, y los domingos de 8.30 a 14.30 horas.

Además, se cubre la necesidad y obligatoriedad de facilitar a los ciudadanos reservar pistas, como por ejemplo para la práctica del fútbol sala, que registra carencias a causa de la saturación de los clubes en las instalaciones deportivas. Y destaca igualmente que se ofrece a la ciudadanía el baño libre a un precio de 80 céntimos.

Estos servicios y ventajas no supondrán coste alguno para las arcas públicas, explican las mismas fuentes, de forma que los vecinos y vecinas que no las utilicen no asumen indirectamente el pago por uso de la instalación.