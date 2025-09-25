El Campello tiene al fin nuevo contrato de basura tras cuatro años caducado

Ha costado lo suyo, pero al fin El Campello tiene nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria y de playas. El pleno ha aprobado este jueves la adjudicación del contrato a la mercantil FCC por 66,2 millones de euros para los próximos diez años.

El proceso ha estado atascado durante años, con la contrata caducada desde el año 2021 -ha seguido funcionando al tratarse de un servicio esencial- y se ha encontrado con varias piedras en el camino, con recursos al pliego incluido, que han provocado los retrasos.

Solo una empresa presentó oferta para hacerse con el servicio, la misma que está prestando el servicio en la actualidad y que es también la concesionaria de la planta de basuras.

La adjudicación del contrato se ha aprobado en el pleno, con los apoyos de los concejales de PP, Vox y Per El Campello, las abstenciones del PSOE, Compromís y los dos ediles no adscritos Vicent Vaello y Guadalupe Vidal y el voto en contra de EU-Unides Podem.

Las mejoras en servicios y maquinaria se harán por fases y el pleno rendimiento se alcanzará "en un año"

El concejal de Servicios y Mantenimiento, Rafa Galvañ, ha reiterado que se trata de un contrato "innovador", que incluye sustanciales mejoras en el servicio de limpieza, potencia el reciclaje y la recogida de residuos orgánicos, dota al servicio de maquinaria moderna, e incidirá en la puesta en marcha de campañas de sensibilización ciudadana.

Tanto PSOE como Compromís han justificado la abstención por la necesidad de adjudicar el contrato porque la situación es "insostenible", con el servicio "peor que nunca pero con una tasa de basura que se paga más que nunca".

Más frecuencia

Habrá cientos de contenedores nuevos en la vía pública, tanto para restos como para depósito de orgánicos, envases, cartón y papel, aceites y restos de poda y las rutas de los operarios crecen en frecuencia y se refuerza en temporadas de mayor afluencia turística.

También se incorporarán nuevos vehículos, entre los que figuran camiones, barredoras, tractores y trilladoras hasta alcanzar el número de 72 unidades y se renovarán los carritos que utilizan los operarios que realizan limpieza de la vía pública de forma manual.

El servicio se dota de vehículos auxiliares de hidrolimpieza de contenedores y sopladoras, aumentan las frecuencias de baldeo de calles, y habrá un significativo aumento de papeleras en la vía pública y de limpieza diaria de parques caninos, con desinfección semanal obligatoria.

Vertidos clandestinos

El contrato también obliga a la adjudicataria a ampliar el servicio de recogida de enseres y se establecen 12 jornadas anuales destinadas a limpiezas de vertidos clandestinos e incontrolados mediante el empleo de un camión con grúa y pulpo y una pala cargadora.

Además de estas mejoras, el contrato aprobado contempla campañas de concienciación ciudadana y como novedad incluye contenedores para gestionar envases mediante el sistema de recompensa, de forma que el ciudadano recuperará dinero al depositar el envase vacío.

"El Campello ha crecido mucho, y sigue haciéndolo año tras año, tanto en residentes como en unidades habitacionales e industrias, sobre todo turísticas", ha enfatizado el concejal responsable, lo que implica "redoblar esfuerzos y medios para atender adecuadamente" los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas.

"El dinero se verá reflejado en la calle", ha insistido el edil, que ha agregado que el operativo será por fases y que estará operativo a pleno rendimiento "en un año", aunque el alcalde, Juanjo Berenguer, ha añadido que confía en que la mercantil cumpla el contrato "lo antes posible".