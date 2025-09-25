Mutxamel se viste de teatro, once años celebrando la pasión amateur

Mutxamel se prepara para acoger la XI edición de su Certamen de Teatro Amateur, “Mutxamel a Escena”, que tendrá lugar durante todo el mes de octubre. Esta cita cultural, consolidada como referente en la provincia, permite a los amantes del teatro disfrutar de una programación variada que abarca desde dramas intensos hasta comedias y musicales interpretados por compañías amateurs con amplia trayectoria.

El programa se inaugura el viernes 3 de octubre con “Madrid 19-67”, de Paraskenia Teatro, un drama que aborda los vínculos familiares y la memoria a través del encuentro entre Ana y su nieto Carlos, ofreciendo 90 minutos de intensidad emocional. El sábado 4, la compañía Suc de Teatre – La Tarumba presenta “Totus Plauturs (Pam Dalt Pam Baix)”, una comedia clásica en valenciano que mezcla confusión, suplantaciones y humor adaptado a los espectadores actuales.

Referente de la cultura local

La jornada del sábado 11 de octubre estará dedicada a la comedia musical “Tribut a la Vida de Brian”, de la Escola Municipal de Teatre de Sueca, que combina crítica social, humor y musicalidad en una interpretación fresca y original de la historia de Brian, nacido el mismo día que Jesucristo.

XI Certamen Nacional de Teatre Amateur. / INFORMACIÓN

Finalmente, el viernes 17 se representará “Los Días de la Noche”, de Adeshora Teatro, un drama sobre la soledad compartida de una pareja de ancianos que invita a reflexionar sobre la memoria, el amor y la pérdida. La cita culminará con la Gala de Premios, el sábado 25 de octubre, donde se reconocerá el talento de todas las compañías participantes.

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer ha señalado que “celebramos once años de ‘Mutxamel a Escena’, un certamen que se ha convertido en un referente de la cultura local.

Es un orgullo contar con espacios donde la creatividad se une con la ciudadanía, acercando historias que emocionan, divierten y hacen pensar.” Ha puntualizado además que “este certamen se une a la amplia programación cultural que el municipio ofrece todo el año, fruto del trabajo que se realiza desde el área para que seamos un referente en este campo a nivel provincial”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Maria Loreto Riera ha destacado que “cada edición nos permite disfrutar de obras que combinan pasión y profesionalidad, ofreciendo al público propuestas de calidad y diversidad teatral que reflejan el talento de nuestros actores amateurs.”

El Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a participar en este festival, que combina emociones, risas y reflexión a través del teatro, reafirmando el compromiso de Mutxamel con la cultura y el fomento del talento local.