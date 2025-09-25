Vox deja solo al PP en una moción de la izquierda sobre los pisos turísticos en El Campello

Vox en la comarca de l'Alacantí va de sorpresa en sorpresa. La formación ultra se ha abstenido en El Campello en una moción que ha presentado Esquerra Unida-Unides Podem al pleno para prorrogar durante un año la suspensión de licencias urbanísticas para viviendas de uso turístico.

La propuesta ha salido adelante con los votos del PSOE (dos ediles), Compromís (dos), Per El Campello (dos), EU-Podem (dos) y los dos concejales no adscritos -Vicent Vaello y Guadalupe Vidal-.

Vox, que cuenta con tres ediles y que en incontables ocasiones en esta legislatura se ha unido al PP, ha dejado solo esta vez al gobierno local (ocho ediles), que se ha quedado solo en su rechazo a la moción.

El edil de EU-Podem Eric Quiles ha recordado que, transcurrido casi un año desde la aprobación de la medida, "no se han cumplido con los objetivos" que se fijaron para dotar a El Campello de una ordenanza municipal "clara y garantista" que regule el uso turístico de las viviendas.

Por ello, prorrogar la suspensión en El Campello por un año más es una decisión "prudente, legal y necesaria, que permitirá disponer del tiempo necesario para regular con garantías" el fenómeno de las viviendas turísticas en el municipio.

Informe

El alcalde, Juanjo Berenguer, ha justificado el voto en contra del PP en que se encargó a una consultora externa un estudio para analizar el impacto de las viviendas turísticas en el municipio.

El borrador ya está hecho y, una vez esté el documento definitivo, "podremos tramitar la modificación puntual del PGOU necesaria para regular de manera ordenada los usos turísticos".

El portavoz de Vox, José Manuel Grau, por su parte, ha indicado que la formación es consciente de la "urgencia de regulación para evitar que actividades interfieran en la vida de los vecinos", aunque ha lamentado que la suspensión de licencias ha provocado una menor oferta de pisos y el alquiler ha subido. "El pueblo necesita viviendas sociales para sus vecinos, es una prioridad", ha añadido.

Es cuanto menos llamativo que en septiembre del año pasado, cuando el pleno aprobó la suspensión de nuevas licencias por un año, Vox fue el único partido de la corporación que votó en contra. El resto, PP, PSOE -entonces con cuatro ediles-, Compromís, Per El Campello y EU-Podem dieron el sí.

La moción aprobada este jueves en el pleno acuerda prorrogar un año la suspensión de licencias urbanísticas para viviendas de uso turístico en las mismas condiciones aprobadas en el pleno ordinario de septiembre de 2024.

Impacto social

Además, solicita a la Conselleria de Turismo el registro completo de este tipo de viviendas e impulsa una evaluación del impacto social, económico y ambiental de esta actividad por parte de los técnicos.

Este jueves ha sido Vox El Campello, el miércoles fue Vox San Vicente del Raspeig quién decidió desmarcarse del PP, que además es su socio de gobierno, y se abstuvo en una moción que había presentado el PSOE.

Así, los ultras hicieron posible que saliera adelante la propuesta para exigir al Consell la reactivación del programa de empleo para jóvenes.