Xixona insta al Consell la restitución del autobús especial para estudiantes

El pleno del Ayuntamiento de Xixona ha aprobado por mayoría una moción para instar a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio a recuperar el autobús especial que, desde hace una década, conectaba el municipio con la Universidad de Alicante y con centros de Formación Profesional de Alicante y Sant Vicent del Raspeig.

La propuesta, presentada por el PSOE, contó con el respaldo de Més Xixona, Compromís y Jijona Nos Une. El PP fue el único grupo que optó por la abstención.

El objetivo, según subraya la moción, es garantizar un transporte estable, directo y adaptado a los horarios lectivos, evitando que los estudiantes jijonencos vean limitado su acceso a la educación. "Se trata de un servicio esencial para decenas de jóvenes que cada día se desplazan para estudiar. Defendemos un transporte digno, seguro y con horarios adecuados, que no reste oportunidades al alumnado", afirmó la concejala de Juventud, Ainhoa López.

Por su parte, la concejala de Transporte Público, María Teresa Carbonell, recordó que el transporte interurbano es competencia autonómica y denunció que la supresión del autobús se realizó "sin comunicación previa al Ayuntamiento".

Alternativas

Carbonell insistió en que las alternativas planteadas por la Generalitat, basadas en líneas regulares con transbordos, suponen trayectos más largos -en ocasiones superiores a los 40 minutos-, problemas de sobreaforo y mayor riesgo de retrasos.

El Ayuntamiento tuvo conocimiento de la eliminación del servicio el pasado 28 de agosto, pocos días antes de la entrada en vigor del nuevo contrato de transporte, el 1 de septiembre. Para evitar perjuicios al inicio del curso, el Consistorio contrató de urgencia un servicio temporal de dos semanas y solicitó una reunión con la Dirección General de Transportes, celebrada el 5 de septiembre. "Seguiremos reclamando a la Generalitat una solución inmediata y viable. El alumnado de Xixona no puede quedar desatendido", insistió Carbonell.

Además, esta misma semana se ha puesto en marcha una recogida de firmas para reforzar la petición vecinal. Las hojas de apoyo están disponibles en el Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal y las oficinas generales del Consistorio.