Aigües acerca el papel de la mediación a los vecinos

Aigües ha celebrado una jornada informativa para dar a conocer a los vecinos el papel de la mediación, una alternativa eficiente, confidencial y voluntaria para resolver conflictos entre personas, empresas u organizaciones.

El salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido la iniciativa, celebrada dentro de la VII Semana de la Mediación en la Comunidad Valenciana.

Los ciudadanos asistentes mostraron gran interés por conocer esta herramienta puesta a su disposición, que tiene por finalidad impulsar la mediación como vía eficaz para la resolución de conflictos y con el objetivo de fomentar una cultura de paz, diálogo y entendimiento.

El acto, organizado con el patrocinio de la Universidad de Alicante y la Conselleria de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, ha contado con diversos expertos.

Especialistas

Bajo el título "La Mediación en Aigües", la procuradora y mediadora Mariana Edith Torres Bosio, a su vez edil del Ayuntamiento, presentó la jornada, acompañado por la profesora de la Universidad de Alicante, abogada, mediadora y directora de la VII Semana de la Mediación, Verónica López Yagües, y el abogado y mediador Miguel Ángel Martínez.

Vecinos asistentes a la mesa redonda / INFORMACIÓN

En la mesa redonda intervinieron el alcalde de Aigües, Emilio Solbes, la abogada y mediadora especialista en el tema Catalina Alcázar Soto y Torres Bosio. La profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante Virtudes Ochoa Monzó dinamizó la mesa.

"Se anima, con este tipo de acciones y jornadas, a toda la ciudadanía a conocer esta alternativa, que fomenta la escucha activa, el respeto mutuo y la construcción conjunta de soluciones", explica Torres Bossio.

Es la primera vez que un Ayuntamiento participa en estas jornadas y los organizadores destacan la importancia de acercar este recurso a Aigües.

Herramienta efectiva

La mediación no solo resuelve conflictos, sino que también mejora la convivencia y la cohesión social, recuerda la experta, y se ha consolidado en los últimos años como una herramienta efectiva para resolver disputas sin necesidad de recurrir a procesos judiciales largos y costosos.

La Generalitat Valenciana impulsa la mediación a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de justicia, potenciando los medios adecuados de solución de controversias (MASC) para reducir la litigiosidad, dar a conocer los beneficios de la mediación y acercando este servicio a la ciudadanía.

La nueva ley tiene como objetivo consolidar la mediación como una vía preferente, ágil y eficaz de resolución de conflictos, especialmente en ámbitos como el familiar, vecinal, educativo, laboral y civil.