ÓBITO
Mutxamel despide a José Bernabéu Alberola, físico de prestigio internacional y vecino ilustre
Premio Nacional de Física y académico de renombre, llevó el nombre de la localidad a los principales foros científicos del mundo
El Ayuntamiento de Mutxamel ha expresado su más hondo pesar por el fallecimiento de José Bernabéu Alberola, vecino ilustre y figura de referencia tanto en el ámbito académico como en la vida social y cultural del municipio.
Nacido en Mutxamel en el seno de una familia profundamente vinculada a la educación, Bernabéu eligió desde muy joven la senda de la ciencia. Su brillante trayectoria le llevó a convertirse en uno de los físicos más reconocidos de España, con especial dedicación a la física de partículas. Tras doctorarse con premio extraordinario, trabajó en el CERN de Ginebra, donde pasó de becario a miembro del personal científico en apenas ocho años, en un tiempo en que España ni siquiera era Estado miembro del organismo.
A lo largo de su carrera, compaginó la investigación en la Universidad de Valencia con estancias en universidades de prestigio internacional como Lovaina, Lyon, La Plata o la UNAM de México. Sus estudios sobre el mecanismo de Higgs, la asimetría entre materia y antimateria, la violación de la simetría temporal o la física de neutrinos le situaron como referente mundial en su campo.
Su labor fue reconocida con distinciones como el Premio Nacional de Física, el Premio Rey Jaime I, la Orden de Alfonso X el Sabio o su ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Pero más allá de los logros científicos, Mutxamel recuerda a José Bernabéu como un hombre profundamente arraigado a su tierra. Fue pregonero de las Fiestas de Moros y Cristianos en 1992 y en su honor el Centro Social Polivalente del municipio lleva su nombre, aprobado en pleno por mayoría.
El consistorio ha querido trasladar su más sincero pésame a familiares y amigos, subrayando que Mutxamel despide hoy a un referente que siempre será recordado por su excelencia profesional, su compromiso social y su amor por el pueblo que le vio crecer.
