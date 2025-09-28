Un motorista de 54 años fallece en un accidente en la carretera de La Carrasqueta
El hombre presentaba politraumatismos y pese a la llegada de un helicóptero medicalizado el equipo médico no pudo salvar su vida
La carretera de La Carrasqueta en Xixona se ha cobrado la vida este domingo de un motorista, un hombre de 54 años ha fallecido tras colisionar su vehículo de dos ruedas con un turismo, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El aviso del siniestro se recibió a las 12:31 horas y se produjo en el kilómetro 21 de la carretera CV-800, en el término municipal de Xixona.
Hasta el lugar se desplazó un helicóptero medicalizado para atender al motorista, quien presentaba politraumatismos. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, no hubo respuesta y se confirmó su fallecimiento en el lugar.
La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de las diligencias y junto a la Policía Local se ha llevado a cabo la regulación del tráfico en la zona mientras se investigan las causas del accidente.
Peligrosidad
Tráfico ya alertó en 2020 que el tramo de La Carrasqueta era el más peligroso de la provincia para los motoristas por su alta siniestralidad, y por ello se instaló señalización específica en la zona para advertir de ello.
