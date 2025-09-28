Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista de 54 años fallece en un accidente en la carretera de La Carrasqueta

El hombre presentaba politraumatismos y pese a la llegada de un helicóptero medicalizado el equipo médico no pudo salvar su vida

El helicóptero aterrizó en la carretera de La Carrasqueta.

El helicóptero aterrizó en la carretera de La Carrasqueta. / INFORMACIÓN

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

La carretera de La Carrasqueta en Xixona se ha cobrado la vida este domingo de un motorista, un hombre de 54 años ha fallecido tras colisionar su vehículo de dos ruedas con un turismo, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso del siniestro se recibió a las 12:31 horas y se produjo en el kilómetro 21 de la carretera CV-800, en el término municipal de Xixona.

Así ha quedado el vehículo tras el accidente.

Así ha quedado el vehículo tras el accidente. / INFORMACIÓN

Hasta el lugar se desplazó un helicóptero medicalizado para atender al motorista, quien presentaba politraumatismos. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, no hubo respuesta y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de las diligencias y junto a la Policía Local se ha llevado a cabo la regulación del tráfico en la zona mientras se investigan las causas del accidente.

Peligrosidad

Tráfico ya alertó en 2020 que el tramo de La Carrasqueta era el más peligroso de la provincia para los motoristas por su alta siniestralidad, y por ello se instaló señalización específica en la zona para advertir de ello.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
  2. José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  3. Las cabras de Alicante vuelven a volar hacia África y Oriente Próximo
  4. ¿Qué hace un trabajador de la contrata de recogida de residuos de Torrevieja desbrozando una finca privada?
  5. Las autocaravanas redoblan la presión en Elche y Santa Pola: 'El veto a aparcar en la costa es ilegal
  6. Alicante se queda sin servicio de Cercanías con Elche y Murcia los dos próximos fines de semana
  7. Alerta medusa y pez araña: las playas de Alicante avisarán de los peligros de las picaduras
  8. Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante este lunes

El tercer Golazo de la temporada se queda sin ganador

China rompe su propio récord con la inauguración del puente más alto del mundo

China rompe su propio récord con la inauguración del puente más alto del mundo

Mutxamel despide a José Bernabéu Alberola, físico de prestigio internacional y vecino ilustre

Mutxamel despide a José Bernabéu Alberola, físico de prestigio internacional y vecino ilustre

Un motorista de 54 años fallece en un accidente en la carretera de La Carrasqueta

Un motorista de 54 años fallece en un accidente en la carretera de La Carrasqueta

La tasa de la basura en Alicante: cuando paga más un pisito en Benalúa que un chalé en la playa

La tasa de la basura en Alicante: cuando paga más un pisito en Benalúa que un chalé en la playa

El jefe de la Policía Local de Elche carga contra la gestión de las emergencias: "Si el político necesita a un técnico, me sobra el político"

El jefe de la Policía Local de Elche carga contra la gestión de las emergencias: "Si el político necesita a un técnico, me sobra el político"

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Akor Adams y Vlachodimos silencian Vallecas

Akor Adams y Vlachodimos silencian Vallecas
Tracking Pixel Contents