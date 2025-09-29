El Campello suspende las clases mientras dure la alerta naranja

El Campello ha decidido suspender las clases y cerrar instalaciones deportivas y parques públicos ante la alerta meteorológica por lluvias y tormenta de nivel naranja que ha activado la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Esta declaración de nivel naranja activa el Plan Territorial Municipal de Emergencias de El Campello en fase de preemergencia, por lo que el municipio adopta una serie de medidas ante el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

Las medidas están en vigor desde las dos de la tarde del lunes hasta la finalización del nivel de preemergencia, según fuentes municipales

El alcalde, Juanjo Berenguer, ha firmado un decreto en el que ordena el cierre de los siguientes espacios e instalaciones municipales y espacios al aire libre:

Parques públicos.

Cementerio municipal.

Pistas deportivas abiertas al exterior.

Pabellón Polideportivo Municipal.

Polideportivo El Vincle.

En el resto de los espacios e instalaciones municipales abiertas al exterior sin vallado que son de libre acceso al público general, los ciudadanos no están autorizados a permanecer en dichos espacios u instalaciones durante el periodo que marca este decreto.

En segundo lugar, suspende las actividades de pública concurrencia a desarrollar en la Casa de Cultura, biblioteca municipal, centro social y Ayuntamiento. Estos edificios permanecerán abiertos para el personal municipal para la gestión de tareas administrativas que en función de la situación se decidan mantener.

Pruebas deportivas

Asimismo, suspende las actividades de pública concurrencia con gran afluencia de personas tanto en el interior de edificios como en espacios al aire libre; conciertos, pruebas deportivas, eventos culturales o religiosos, celebraciones, etcétera, durante el periodo que dure la activación de la alerta.

El decreto recoge tambien la suspensión de las actividades educativas ordinarias y las actividades extraescolares de todos los centros educativos públicos, concertados o privados, incluidos la Escuela Permanente de Adultos y la Escuela Oficial de Idiomas, a partir de este lunes a las cinco de la tarde.

Se recomienda a los establecimientos privados que albergan personas vulnerables (niños, personas mayores o con dependencia) como guarderías, centros de día mayores, centro de estudios, etc. que extremen las medidas de protección de sus usuarios evitando el desplazamiento a estos establecimientos durante el periodo que dure la activación de la alerta.

Los responsables de los servicios municipales darán instrucciones al personal a su cargo para que hagan uso, si procede, de la prestación del servicio mediante teletrabajo. Para el resto de trabajadores si existen dificultades en el desplazamiento que se comunique a su responsable para recibir las correspondientes instrucciones.

Corte de calles

En caso de ser necesario, se podrán establecer limitaciones a la circulación con restricciones en el uso de medios de transporte privado, corte de calles y vías de comunicación (especialmente cuando estas transiten por zonas afectadas por el riesgo), además de la orden de retirada de vehículos en ciertas zonas.

El decreto recoge las siguientes recomendaciones a la población: