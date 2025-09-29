San Vicente recupera la tasa de veladores para bares y restaurantes

Segundo intento de recuperar la tasa de veladores en San Vicente del Raspeig. El equipo de gobierno de PP y Vox de San Vicente del Raspeig llevará al próximo pleno reponer la tasa de mesas y sillas de los establecimientos hosteleros, que está derogada desde la pandemia de covid de 2020.

Vox, que tiene las competencias en Gestión Tributaria y Comercio, ya lo intentó hace un año, pero la presión del sector le llevó a dejarla sobre la mesa.

No obstante, la formación de ultraderecha indicó entonces que el impuesto tenía que ser objeto "de un estudio detallado que establezca parámetros justos y no suponga un lastre para el desarrollo de la actividad económica".

Tarifas

La nueva ordenanza que el gobierno local quiere implantar establece unas tarifas inferiores a las que estaban en vigor en 2020, pero no ha dado a conocer las cifras exactas.

La concejal de Gestión Tributaria, Isabel Domínguez, ha asegurado que cuando entraron en el gobierno "decidimos mantener la ordenanza derogada, a pesar de que ya no estábamos en pandemia, para seguir apoyando a los hosteleros y, este año, tras mucho trabajo, traemos una tasa inferior a la que se estaba aplicando antes de la pandemia".

Tras seis años sin cobrar la tasa de mesas y sillas por los efectos que tuvo la pandemia en la situación económica de los establecimientos hosteleros, en 2026 se repondrá con un importe inferior al que se pagaba en el año 2019, añaden fuentes municipales.

Estudio

San Vicente, recuerdan las mismas fuentes, es uno de los pocos municipios donde todavía se mantiene a día de hoy la suspensión de esa tasa "y se ha estudiado la forma de ajustarla a niveles que están por debajo de la recaudación que se realizaba hace más de un lustro".

En octubre pasado, cuando se conoció el plan de Vox de recuperar la tasa de veladores, la Asociación de Empresarios y Hosteleros de San Vicente del Raspeig mostró su rotundo rechazo a la ordenanza.

"Nos hemos llevado un susto de miedo, es una barbaridad, van a cargarse los bares", aseguraba la organización, que recibió multitud de quejas de los asociados.

Tras cinco días de tensión, reuniones y profundo malestar por parte de los hosteleros, Vox finalmente dio marcha atrás y no recuperó finalmente la tasa de veladores en la vía pública. La formación de ultraderecha justificó su decisión defendiendo que "siempre" ha sido "sensible" a las peticiones de la hostelería, que supone "una aportación inestimable a la economía local".