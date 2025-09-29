Los bares de San Vicente, contra la tasa de veladores: "No podemos pagar más que en Maisonnave o en Callao"

"Queremos pagar un precio justo". La Asociación de Empresarios y Hosteleros de San Vicente del Raspeig ha levantado la voz para cargar contra la tasa de veladores que va a recuperar el equipo de gobierno de PP y Vox tras cinco años derogada.

El presidente del colectivo, José Antonio López Vizcaíno, ha dejado claro que no están en contra de pagar el tributo, pero consideran que no pueden hacer frente a una cantidad "desproporcionada".

El gobierno local llevará al próximo pleno reponer la tasa de mesas y sillas de los establecimientos hosteleros, con unas tarifas inferiores a las que estaban en vigor en 2020, según fuentes municipales, pero no ha dado a conocer las cifras exactas.

"Las terrazas estará llenas pero que miren en las mesas, que no hay nada" José Antonio López Vizcaíno — Presidente de la Asociación de Empresarios y Hosteleros de San Vicente del Raspeig

Es esta incertidumbre y falta de información lo que ha desatado, de nuevo, el malestar de los bares y restaurantes. Y es que la edil de Gestión Tributaria, Isabel Domínguez, y el concejal de Comercio, Vicente Pastor, mantuvieron una reunión con representantes de la asociación la semana pasada, pero "no nos hablan claro, no nos dan cifras", explica López Vizcaíno.

Más que en Madrid

"La tasa en San Vicente es más cara que en Maisonnave o en Callao", reprocha el responsable de los hosteleros, que señala que el metro cuadrado en el municipio estaba a 6,90 euros y en Alicante, en la principal arteria comercial, está a cuatro euros.

Reunión de los ediles de Gestión Tributaria y Comercio con representantes de la hostelería de San Vicente / INFORMACIÓN

El sector, además, está siendo golpeado por el alto precio que se paga por el alquiler de la vivienda, "que asfixia a la gente y no consume". A esto se suma que el cliente habitual son los estudiantes universitarios, con un poder adquisitivo menor.

De hecho, manda un recado a aquellos que dicen que las terrazas de los bares están llenas: "Que miren en las mesas, que no hay nada".

Subida de impuestos

El presidente señala que el colectivo no entiende el "afán recaudatorio" del Ayuntamiento sanvicentero, que tiene superávit y un presupuesto de 56 millones "y sube impuestos". En cualquier caso, recalca, "queremos pagar, pero no cantidades desorbitadas, el poder adquisitivo no es el mismo que en Alicante".

También muestra su rechazo a la tasa de la basura, que ha subido este año un 100%: "Es una barbaridad, parece que en San Vicente todos somos ricos".