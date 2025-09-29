Xixona lanza el movimiento ‘Turrón Lover’

El Ayuntamiento de Xixona, a través de la Concejalía de Turismo, participa un año más en Alicante Gastronómica, la gran feria experiencial del Mediterráneo que se celebra del 3 al 6 de octubre. El municipio contará con un stand propio ubicado en el Pabellón 2 (stand B006), dentro del espacio Saborea Costa Blanca, desde el que impulsará el movimiento ‘Turrón Lover’ como símbolo de orgullo jijonenco y reivindicación de su identidad como el lugar más dulce del mundo.

El stand de Xixona será una zona para descubrir y compartir la pasión por el turrón de la localidad. Los visitantes podrán disfrutar de degustaciones de turrones, dulces tradicionales y otros productos típicos de la cocina local, además de llevarse pulseras, globos, tazas y otros regalos con el lema ‘Turrón Lover’. Con esta propuesta, el Ayuntamiento impulsa un movimiento que invita a todos los amantes del turrón a sentirse parte de una identidad común, ligada a la historia, la tradición y el orgullo de ser el lugar más dulce del mundo.

La concejala de Turismo, María Núñez, ha señalado que «‘Turrón Lover’ no es solo un lema, es una forma de reconocernos en aquello que nos une: el cariño y el orgullo por el turrón elaborado en Jijona, un producto que nos representa dentro y fuera de nuestras fronteras y que está presente en nuestra vida mucho más allá de la Navidad».

Entre las iniciativas destacadas de este año se encuentra, además, una colección de recetas editadas en formato postal, pensada para poner en valor la riqueza de la cocina jijonenca más allá de la repostería. En ella se recogen elaboraciones emblemáticas como el Giraboix, la Borreta, el Llegum, las Dobales —muy típicas en la festividad de Todos los Santos— o las Tonyetes. Cada postal es un guiño al recetario tradicional de la localidad y una forma de mantener viva la autenticidad de una cocina transmitida de generación en generación.

El stand de Xixona se podrá descubrir y compartir la pasión por el turrón de la localidad. / .

Núñez ha añadido que «queremos recordar que nuestra gastronomía no se limita al turrón. Estas recetas son una invitación a probar un pedacito de la cocina jijonenca en casa o en los bares y restaurantes de nuestro municipio, donde se conservan con todo su sabor y tradición».

La presencia de Xixona en Alicante Gastronómica servirá también para promocionar dos de los acontecimientos más importantes del calendario anual del municipio. El primero de ellos es el Día Mundial del Turrón, que se celebra cada 7 de noviembre y que contará con un programa especial de actividades en las calles y comercios de Xixona.

El segundo gran evento es la Feria de Navidad de Xixona, que este año se celebrará del 4 al 8 de diciembre. La feria se ha consolidado como una cita de referencia a nivel nacional e internacional, con una oferta en la que se combinan los puestos de turrón y dulces artesanos con productos navideños, animación infantil, espectáculos en la calle y un ambiente único que cada año atrae a decenas de miles de visitantes.

La participación de Xixona en la feria se completa con un showcooking que tendrá lugar el domingo 5 de octubre, a las 12:00 horas, en el escenario Saborea Costa Blanca. En él, las chefs del restaurante L’Entrepà, Ema y Ame Ripoll, elaborarán en directo una receta innovadora con el turrón como ingrediente principal, demostrando su versatilidad en la cocina actual y reforzando la idea de que este producto puede disfrutarse durante todo el año.