El joven festero que dará el pregón de los Moros y Cristianos de El Campello

Es un año especial para la Junta Festera de Moros y Cristianos de El Campello, que celebra su 40 aniversario. Y el Ayuntamiento ha tenido en cuenta esta efeméride y ha elegido al presidente del ente festero, Alejandro Sánchez Climent, para dar el pregón.

El alcalde de El Campello y la concejala de Fiestas y Tradiciones, Juanjo Berenguer y Marisa Navarro, se lo ofrecieron este lunes y aceptó sin dudarlo.

Sánchez, elegido el pasado marzo para presidir la Junta Festera, tiene 23 años y participa en las fiestas desde su nacimiento, en 2002, siempre en la comparsa Els Veterans. En 2022 fue embajador moro.

El sábado 11

Dará el pistoletazo de salida al desarrollo del acto de la trilogía festera a las 11 de la noche del 11 de octubre desde el balcón de la plaza de la Iglesia que cada año acoge el pregón, siempre multitudinario.

Horas más tarde (a las 7 de la mañana) se desarrollará el desembarco de las tropas moras en la playa, un espectáculo único que se representa al amanecer del 12 de octubre y que concita el interés de miles de personas.

Según marca la tradición, la designación de la persona que debe leer el pregón de fiestas compete al alcalde, que consensúa cada año la decisión con el responsable político del departamento de Fiestas.

Organización de los festejos

Cuando el municipio se dispone a celebrar el 40 aniversario de la creación del ente encargado de la organización de los festejos junto al Ayuntamiento, la Junta Festera de Moros y Cristianos, el gobierno local ha considerado que la opción "idónea" era que la responsabilidad recayera en la persona que, como presidente de esa entidad, representa a las comparsas y sus integrantes.

De sus dotes oratorias ya dio cuenta el pasado agosto, durante el acto de presentación de capitanías. El presidente adelanta que su discurso será un repaso a la historia de las fiestas y, sobre todo, un reconocimiento a quienes las han hecho posible durante estos 40 años: cargos de la junta, cargos festeros e integrantes de las comparsas, que cada año crecen en número.