Sant Joan aprueba el contrato para servicios sociales con el reparo del interventor

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha aprobado el contrato programa con la Generalitat para la colaboración y coordinación en servicios sociales entre los años 2025 y 2028.

Y lo ha hecho pese a contar con el reparo del interventor, que alerta de la infrafinanciación del Consell que lastra las cuentas y pone en riesgo la estabilidad presupuestaria.

El PP ha tenido en el pleno celebrado este martes el apoyo del PSOE para sacar adelante el contrato, mientras que Vox y Compromís se han abstenido.

A través del contrato programa se financian los servicios de la atención primaria de carácter básico así como los servicios de competencia local de la atención primaria de carácter específico.

La portavoz del partido ultra, Gema Alemán, ha puesto sobre la mesa el informe del funcionario municipal, que recoge que el acuerdo puede ocasionar desequilibrio financiero en las cuentas municipales. "Debería estar asumido al 100% por el Consell, no es esta la forma de proceder y no estamos de acuerdo porque compromete el futuro" del municipio, ha añadido.

Dudas

El PSOE, por su parte, ha reprochado el poco tiempo que ha tenido para estudiar el contrato y ha mostrado sus dudas sobre los conceptos destinados a cada partida, al tiempo que ha incidido en el reparo del interventor, que muestra un déficit de 985.000 euros.

"Exigimos coherencia y transparencia sobre los criterios que hay para los recursos", ha expuesto la edil socialista Mónica Pérez. En cualquier caso, "para no obstaculizar" un contrato "tan importante" para el municipio, el PSOE ha decidido apoyar al PP.

El edil de Servicios Sociales, Marcos Piña, ha dejado claro que la plantilla de personal para este contrato está contemplada en los presupuestos municipales y ha recordado a los partidos de la oposición que "se preocupan ahora" por la infrafinanciación cuando hace cuatro años ocurrió lo mismo.

Asimismo, ha incidido en que en caso de no salir adelante el contrato programa, el coste total de los profesionales lo tendría que cubrir el Ayuntamiento.

Mociones

El pleno también ha abordado una serie de cuestiones de la política nacional e internacional. Así, ha salido adelante una moción del PP, con el apoyo de Vox, para exigir responsabilidades y una auditoría urgente sobre los fallos del sistema Cometa, el programa de pulseras antimaltrato que ha sufrido fallos.

También una propuesta del PSOE y Compromís de solidaridad con Palestina, en la que el PP se ha abstenido y los ultras han votado en contra. El alcalde, Santiago Román, eso sí, ha sido muy claro, en contraposición con su líder nacional, y ha dicho que lo que se está produciendo en Gaza "es un genocidio, una masacre, una barbarie".