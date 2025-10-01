San Vicente del Raspeig consolida su modelo deportivo

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig se ha marcado como reto consolidar la ciudad como uno de los enclaves deportivos de mayor proyección de la Comunidad Valenciana en los próximos años. Este objetivo se materializa a través nuevas infraestructuras capaces de acoger eventos autonómicos, nacionales e internacionales y con una red de dotaciones adaptadas a la alta demanda de deportistas y clubes locales.

La transformación, iniciada en los dos últimos ejercicios, continuará avanzando mediante un plan diseñado para definir, a medio y largo plazo, el futuro deportivo del municipio. Las inversiones previstas persiguen atraer competiciones que sitúen a San Vicente en el mapa del turismo deportivo y elevar el sector al nivel de los principales motores económicos de la ciudad.

Para impulsar esta propuesta se ha mantenido un calendario eventos de primer nivel. En los últimos meses, San Vicente ha sido sede de torneos que han congregado a miles de personas de diferentes países. Entre ellos, destaca el Gran Premio Internacional «San Vicente Costa Blanca» de Ciclismo Junior, incluido en el circuito mundial de la UCI, que reunió a las principales promesas internacionales.

También el nuevo Pabellón Polideportivo se convirtió en epicentro del Campeonato de España de Taekwondo en las modalidades de poomsae y parapoomsae, con más de 700 participantes y lleno absoluto en las gradas. Además, acogió el Campeonato de España de Hockey Sala, que reunió a los mejores equipos nacionales y reforzó la proyección de la ciudad como sede polideportiva.

El deporte femenino brilló en San Vicente gracias al Campeonato de Europa de Boxeo Femenino, celebrado en el Pabellón Ginés Alenda. La cita, con gran repercusión mediática, situó al municipio en el escaparate internacional al reunir a deportistas de élite de todo el continente. Otra de las competiciones destacadas celebradas en San Vicente el pasado mes de abril ha sido el Open Internacional de Ajedrez, que concentró a destacados jugadores amateur de distintos países, confirmando la capacidad del municipio para atraer competiciones internacionales en múltiples disciplinas.

Junto a estas grandes citas, la concejalía de Deportes ha reforzado el calendario de pruebas populares dirigidas a la ciudadanía. San Silvestre, las carreras 5K y 10K y la Xmas Classic han incrementado su número de participantes gracias a la recuperación de recorridos por el casco histórico con mayor animación y dinamización del comercio y la hostelería. Además, se han recuperado actividades emblemáticas como las 24 horas deportivas o la Volta a Peu, que refuerzan el deporte como actividad saludable y de convivencia.

El Ayuntamiento también ha iniciado un proceso para aumentar las infraestructuras y poner en valor el potencial deportivo de la localidad, reconocida como ciudad universitaria de referencia en la Comunitat Valenciana con una situación estratégica y excelentes comunicaciones. El primer paso ha sido la finalización del Pabellón Polideportivo, ya en pleno funcionamiento, y la inminente adjudicación de la segunda fase del Centro del Agua.

Plan de Infraestructuras Deportivas

A ello se suma el Plan de Infraestructuras Deportivas, presentado por el alcalde, Pachi Pascual, y el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, que marca la hoja de ruta para el futuro. La primera actuación de este plan que se materializará será la construcción de un campo de fútbol polifuncional, apto también para hockey hierba, con una amplia zona de aparcamiento junto al Pabellón Polideportivo y la Facultad de Educación.

Entre los proyectos a medio plazo destacan un nuevo estadio municipal de mayor capacidad que el actual para completar el complejo deportivo sur y un complejo con pista de atletismo, zona de tiro con arco y pistas de petanca, previsto en los terrenos del antiguo campo del Rigas.

El alcalde de San Vicente ha señalado que «es un plan ambicioso para desarrollar a medio y largo plazo con el objetivo de convertir San Vicente en la gran ciudad del deporte que todos queremos, dotada con infraestructuras suficientes para dar servicio a una población joven, de más de 60.000 habitantes, con una intensa actividad de clubes y deportistas». Por su parte, el concejal de Deportes ha subrayado que «si queremos ser referentes necesitamos contar con las mejores instalaciones y ahora ya sabemos hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos».

San Vicente del Raspeig avanza así con paso firme para consolidarse como ejemplo de excelencia deportiva gracias a un equilibrio entre eventos internacionales de prestigio, pruebas populares cercanas a la ciudadanía y un ambicioso plan de infraestructuras que dará forma al futuro deportivo del municipio.