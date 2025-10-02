Herido un policía San Vicente tras chocar el coche patrulla con el de una vecina de madrugada
Los agentes se dirigían a apoyar a otra unidad tras recibir el aviso de un posible robo
Un agente de la Policía Local de San Vicente ha resultado herido en la madrugada de este jueves en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados un coche patrulla y otro vehículo conducido por una vecina de la localidad.
El siniestro se produjo sobre las tres de la madrugada en la calle La Huerta, cuando la patrulla policial se dirigía con velocidad a reforzar a otra unidad que había solicitado apoyo tras recibir un aviso por un posible robo, según han confirmado a INFORMACIÓN fuentes próximas al caso.
Bomberos
Tras la colisión entre ambos coches, uno de los agentes quedó atrapado entre la calzada y el vehículo policial, lo que obligó a la intervención de los bomberos para facilitar su evacuación. El policía presentaba un traumatismo y heridas superficiales.
Tanto el agente herido como su compañero y la conductora del turismo fueron trasladados en ambulancia al Hospital General de Alicante, donde recibieron asistencia médica. Afortunadamente, los tres ya han recibido el alta. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación por parte de la propia Policía Local.
