Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un policía San Vicente tras chocar el coche patrulla con el de una vecina de madrugada

Los agentes se dirigían a apoyar a otra unidad tras recibir el aviso de un posible robo

Un vehículo de policía circula por las calles de San Vicente, en una imagen de archivo.

Un vehículo de policía circula por las calles de San Vicente, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Un agente de la Policía Local de San Vicente ha resultado herido en la madrugada de este jueves en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados un coche patrulla y otro vehículo conducido por una vecina de la localidad.

El siniestro se produjo sobre las tres de la madrugada en la calle La Huerta, cuando la patrulla policial se dirigía con velocidad a reforzar a otra unidad que había solicitado apoyo tras recibir un aviso por un posible robo, según han confirmado a INFORMACIÓN fuentes próximas al caso.

Bomberos

Tras la colisión entre ambos coches, uno de los agentes quedó atrapado entre la calzada y el vehículo policial, lo que obligó a la intervención de los bomberos para facilitar su evacuación. El policía presentaba un traumatismo y heridas superficiales.

Tanto el agente herido como su compañero y la conductora del turismo fueron trasladados en ambulancia al Hospital General de Alicante, donde recibieron asistencia médica. Afortunadamente, los tres ya han recibido el alta. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación por parte de la propia Policía Local.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un abogado alicantino denuncia a España ante la UE por la tributación de los nómadas digitales y los emprendedores internacionales
  2. Así serán las nuevas normas para viajar en el TRAM a partir del 1 de octubre
  3. La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
  4. Así es la crecida del río Segura a su paso por la Vega Baja tras la dana
  5. La Generalitat priorizará a jóvenes y mayores en las primeras viviendas rehabilitadas en el barrio Miguel Hernández de Alicante
  6. Iluminar la Isla de Benidorm o poner toldos a lo largo de los paseos marítimos, algunas de las propuestas vecinales
  7. Yolanda Díaz alerta a los trabajadores: “Con aviso naranja o rojo se puede cambiar la jornada y tienes 4 días de permiso retribuido”
  8. La derrota de España en el mundial sub-20 acerca el posible regreso de Mendoza

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur

Benidorm lucha contra la plaga de la procesionaria en 4.000 ejemplares de pinos

Benidorm lucha contra la plaga de la procesionaria en 4.000 ejemplares de pinos

"Himno a San Jorge", el nuevo libro editado por el Casal con partituras de nuestras fiestas

"Himno a San Jorge", el nuevo libro editado por el Casal con partituras de nuestras fiestas

PP de Madrid se burla de la detención de Ada Colau: “Si Israel quisiera hacer daño, la dejaría en Gaza como alcaldesa”

PP de Madrid se burla de la detención de Ada Colau: “Si Israel quisiera hacer daño, la dejaría en Gaza como alcaldesa”

La Policía Nacional de Elche celebra el día de su patrón

La Policía Nacional de Elche celebra el día de su patrón

Herido un policía San Vicente tras chocar el coche patrulla con el de una vecina de madrugada

Herido un policía San Vicente tras chocar el coche patrulla con el de una vecina de madrugada

Nueva ayuda para los celiacos: hasta 100 euros si vives en esta comunidad autónoma

Nueva ayuda para los celiacos: hasta 100 euros si vives en esta comunidad autónoma

Una feria para reivindicar a Castalla como la capital valenciana de la fantasía

Una feria para reivindicar a Castalla como la capital valenciana de la fantasía
Tracking Pixel Contents