Los jubilados europeos que buscan calidad de vida están detrás de la riqueza en Aigües

Al bajar del coche en Aigües, a solo media hora de Alicante, impresiona la calma que rodea al pueblo. Las montañas y la vegetación parecen abrazarlo. Y es que este municipio del interior de la comarca de l’Alacantí la riqueza no se mide solo en cifras: aunque los datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) lo han situado como el de mayor renta de la Comunidad Valenciana y el octavo de toda España. Basta con respirar hondo para entender que aquí el verdadero lujo es otro.

Los vecinos lo saben y lo disfrutan con normalidad. También lo han descubierto los jubilados europeos que han encontrado en este pequeño municipio de 1.189 habitantes un refugio frente al clima gris al que están acostumbrados en sus cuidades. Y es que según estos datos relativos a 2023 indican que Aigües tiene unos ingresos medios brutos de 60.883 euros.

Guillermo Goetghebeur, francés, llegó en agosto con su familia. Su hija va al colegio del pueblo y él trabaja en la limpieza. Pese a tomar la decisión de marcharse de Francia, explica que no se siente solo: "Aquí hay muchos franceses, alemanes, holandeses, suizos… En Francia se gana más dinero, sí, pero no se sabe vivir. Aquí quizá se gana menos, pero la calidad de vida, el clima, la comida… eso no tiene precio".

Guillermo Goetghebeur, vecino francés de Aigües, desayuna en la panadería. / Rafa Arjones

Un día de otoño en Aigües lo confirma. El sol aprieta lo suficiente para que la chaqueta estorbe. En el carrer Major, un grupo de ciclistas desayuna en la panadería que también funciona como bar, todavía con el maillot abierto tras la subida al municipio por la carretera. Más abajo, dos vecinos charlan en la puerta del estanco mientras comparten algo de beber sobre una mesa improvisada. Al final de la calle, doña Fina observa la escena desde su balcón, justo encima de la carnicería de José Iborra, que mata el tiempo conversando con ella desde la acera.

Convivencia

La convivencia con los nuevos vecinos europeos es evidente, aunque no todos terminan de asociar la etiqueta de "los más ricos" con su día a día. Anet, holandesa jubilada, reaccionaba incrédula a la noticia: "Somos personas normales y vivir aquí es fantástico, pero no somos millonarios".

Dos vecinos pasean por Aigües este jueves. / Rafa Arjones

El peso de la población extranjera se nota en distintos aspectos del municipio. Para algunos vecinos, la explicación de que Aigües aparezca en lo alto de la lista es clara. "Creo que el dato se debe sobre todo a los extranjeros de más de 50 años con renta alta", apunta Pablo Osma, que vive en el pueblo desde marzo. Aun así, subraya que Aigües conserva vitalidad propia: "Es un pueblo con bastante vida, hay actividades, y la carretera a Alicante o a El Campello, aunque con curvas, está bien".

Es un pueblo con bastante vida, y la carretera a Alicante o a El Campello, aunque con curvas, está bien Pablo Osma — Vecino de Aigües

Otros lo perciben en el día a día de la calle. Guillermo Santoja, que lleva 13 años detrás del mostrador de la panadería "Més bó que el pà", lo resume así: "Ha venido mucha gente extranjera jubilada, con dinero. El resto del pueblo sigue igual. Estas personas han comprado casas y eso también ha hecho que suba el precio. Trabajo de cara al público y veo más movimiento: hay más vida y muchas casas buenas en la zona alta se han arreglado".

Pandemia

A esa sensación se suma Manu Tobago, recién llegado al municipio: "Desde la pandemia han venido muchos jubilados que se refugian aquí. Los precios de las viviendas han subido muchísimo, hay mucha demanda".

Sin embargo, el dinero no ha supuesto cambios bruscos en la convivencia. Mario Panadero, que regenta el estanco desde noviembre pasado, asegura que el dinero no se nota: "No noto ostentación en la gente ni grandes lujos. El que tiene dinero vive tranquilo y no hace nada raro". Una impresión que comparte Miguel Ángel Iborra, vecino de toda la vida: "Hay mucho extranjero con chalets y buenos coches, pero los de aquí somos gente normal".

Los precios de las viviendas han subido muchísimo, hay bastante demanda Manu Tobago — Vecino de Aigües

La integración, coinciden varios, ha sido natural. Los recién llegados han encontrado hospitalidad en un pueblo acostumbrado a abrirse. El alcalde, Emilio Solbes (PSOE), lo resume así: "Estamos sorprendidos. Es un pueblo tranquilo, y desde la pandemia ha venido mucha gente atraída por nuestras características. Son personas normales, no ostentosas, y se han integrado muy bien. No se nota en el día a día".

El alcalde de Aigües, el socialista Emilio Solbes. / rafa arjones

Para él, la riqueza de Aigües no se mide en estadísticas: "Yo ya era rico antes. Cuando vienen a mi casa me dicen que soy afortunado por vivir aquí, rodeado de montañas, al lado de la playa, a 20 minutos de Alicante, con un microclima y unas temperaturas especiales. Lo demás es dinero".

Dicen que soy afortunado por vivir aquí, rodeado de montañas, al lado de la playa y con un microclima especial Emilio Solbes — Alcalde de Aigües

Esa mezcla de paisaje, sosiego y comunidad es la que también resalta Rosa María Martínez, vecina del pueblo: "Hay mucho extranjero jubilado, pero también jóvenes que llevan incluso a sus hijos al colegio. Algunos han abierto restaurantes u otros negocios".

La fotografía final de Aigües es la de un pueblo en crecimiento, que acoge a nuevos vecinos y que aparece en los rankings de renta como uno de los más acomodados de España, aunque en sus calles lo que más se ve son charlas al sol, balcones abiertos y la sensación compartida de que aquí la riqueza se traduce, sobre todo, en calidad de vida.