Ya puedes reservar las nuevas viviendas de alquiler social de El Campello

El Ayuntamiento de El Campello ha iniciado el proceso para que las personas interesadas puedan mostrar su interés por acceder a una de las viviendas de promoción pública de alquiler asequible que se construyen junto a la avenida Ausiàs March.

Se trata de un bloque de 50 residencias de uno, dos y tres dormitorios, que contará además con zonas comunes, garaje y trasteros. La edificación comenzó el pasado mes de junio, en un acto al que asistió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a autoridades autonómicas y locales.

Esta semana, representantes de la promotora y de la gestora del alquiler se reunieron con el alcalde, Juanjo Berenguer, para informar sobre los primeros pasos a seguir. Según indicaron, los interesados ya pueden manifestar su interés a través del sitio web de Sogeviso.

Reunión entre el Ayuntamiento, la promotora y la gestora. / INFORMACIÓN

El procedimiento es sencillo: basta con pinchar aquí, ir a la sección de "Contacto", seleccionar el Formulario Sogeviso y rellenar los datos personales mínimos. Es importante destacar que esta solicitud de información no supone una inscripción oficial, sino que permitirá a las firmas implicadas ponerse en contacto con los interesados cuando se abra el periodo formal de inscripción y se indiquen los documentos necesarios para acreditar los requisitos.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta destacan el arraigo en El Campello (tiempo de residencia), la edad, y la situación económica y laboral de los solicitantes.

Plan VIVE

Esta iniciativa forma parte del Plan VIVE, impulsado por la Generalitat Valenciana con la colaboración de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, dirigida por Susana Camarero, y la Entidad Valenciana de Vivienda. Tras este edificio, se prevé la construcción de otra promoción cercana de 60 viviendas en régimen de venta, también a precios asequibles, con el objetivo de atender el déficit habitacional de la localidad y de la Comunidad Valenciana.

El proyecto contempla reservar al menos un 40 % de las viviendas para jóvenes y dar prioridad a familias monoparentales, personas mayores y con movilidad reducida.

El edificio contará con nueve pisos de tres dormitorios, 33 de dos dormitorios y ocho de uno. Se levantará sobre una parcela de 975 metros cuadrados, propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo desde hace más de veinte años, e incluirá dos plantas de aparcamiento y un total de 35 trasteros.