Ya puedes reservar las nuevas viviendas de alquiler social de El Campello

El proceso de preinscripción permite a los interesados recibir información sobre los requisitos y próximos pasos para acceder a los inmuebles

Playa de Carrer La Mar en El Campello, con cientos de viviendas

Playa de Carrer La Mar en El Campello, con cientos de viviendas / Pilar Cortés

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de El Campello ha iniciado el proceso para que las personas interesadas puedan mostrar su interés por acceder a una de las viviendas de promoción pública de alquiler asequible que se construyen junto a la avenida Ausiàs March.

Se trata de un bloque de 50 residencias de uno, dos y tres dormitorios, que contará además con zonas comunes, garaje y trasteros. La edificación comenzó el pasado mes de junio, en un acto al que asistió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a autoridades autonómicas y locales.

Esta semana, representantes de la promotora y de la gestora del alquiler se reunieron con el alcalde, Juanjo Berenguer, para informar sobre los primeros pasos a seguir. Según indicaron, los interesados ya pueden manifestar su interés a través del sitio web de Sogeviso.

Reunión entre el Ayuntamiento, la promotora y la gestora.

Reunión entre el Ayuntamiento, la promotora y la gestora. / INFORMACIÓN

El procedimiento es sencillo: basta con pinchar aquí, ir a la sección de "Contacto", seleccionar el Formulario Sogeviso y rellenar los datos personales mínimos. Es importante destacar que esta solicitud de información no supone una inscripción oficial, sino que permitirá a las firmas implicadas ponerse en contacto con los interesados cuando se abra el periodo formal de inscripción y se indiquen los documentos necesarios para acreditar los requisitos.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta destacan el arraigo en El Campello (tiempo de residencia), la edad, y la situación económica y laboral de los solicitantes.

Plan VIVE

Esta iniciativa forma parte del Plan VIVE, impulsado por la Generalitat Valenciana con la colaboración de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, dirigida por Susana Camarero, y la Entidad Valenciana de Vivienda. Tras este edificio, se prevé la construcción de otra promoción cercana de 60 viviendas en régimen de venta, también a precios asequibles, con el objetivo de atender el déficit habitacional de la localidad y de la Comunidad Valenciana.

El proyecto contempla reservar al menos un 40 % de las viviendas para jóvenes y dar prioridad a familias monoparentales, personas mayores y con movilidad reducida.

El edificio contará con nueve pisos de tres dormitorios, 33 de dos dormitorios y ocho de uno. Se levantará sobre una parcela de 975 metros cuadrados, propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo desde hace más de veinte años, e incluirá dos plantas de aparcamiento y un total de 35 trasteros.

