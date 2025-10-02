San Vicente celebra este domingo FamFestival

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha organizado la segunda jornada dirigida a las familias que, en esta ocasión, se presenta bajo el nombre FamFestival. Durante toda la mañana del próximo domingo, 5 de octubre, se pondrá en marcha en el parque Lo Torrent una amplia programación de actividades, de carácter abierto y gratuito, entre las 10 y las 14 horas en la que podrán participar desde los más pequeños hasta los más mayores.

La concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, ha confirmado que “tras el éxito que tuvo esta iniciativa el año pasado, en esta nueva edición de FamFestival se ha ampliado el número de actividades para la diversión y el entretenimiento con el objetivo de acoger a un público mayor y ofrecer mayor diversidad y muchas novedades y sorpresas para aquellos que repitan”.

La jornada cuenta con la colaboración de Cruz Roja y de las asociaciones AVAF, Asafan, Gaia Chrysallis y Zarpar, a las que la edil ha agradecido “su importante aportación para que, entre todos, convirtamos esta cita anual en una forma de celebrar juntos el día de la familia disfrutando al aire libre de propuestas que también tienen un trasfondo”.

El alcalde en la pasada edición del festival. / INFORMACIÓN

Torregrosa ha explicado que “aunque el objetivo primero de la jornada del próximo domingo es divertirnos, también queremos crear un espacio de encuentro entre familias diferentes para construir experiencias comunes que generen nuevos vínculos de amistad y complicidad”.

Entre las actividades de animación preparadas para fomentar la participación habrá música en directo con DJ, cantajuegos, zona de lucha de sumo, toro mecánico, juegos infantiles, un taller de alfarería, casetas de juegos, gellyball, futbolín humano, pintacaras y fotomatón 360º.