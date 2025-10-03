Moros y Cristianos de El Campello: Desembarco, Entradas, batallas ¡y mucho más!

Cada mes de octubre, El Campello se transforma. El municipio antaño marinero y hoy volcado en la actividad turística, se viste de gala para celebrar las Fiestas de Moros y Cristianos, una cita que combina historia, tradición y espectáculo. Durante varios días las calles, el puerto y las plazas se convierten en escenario de batallas simuladas, espectaculares desfiles y música festera que retumba desde la playa hasta el centro urbano. Pero la fiesta actual va mucho más allá: es identidad compartida y orgullo colectivo.

Aunque el municipio ya celebra esta semana algunas actividades previas, el inicio oficial no llega hasta el sábado 11 de octubre. Esa noche, la Plaza de la Iglesia se llena de expectación para escuchar el Pregón, que a las 23:00 horas marca el arranque de los días grandes. Es el momento en el que se enciende la mecha festera: el pregonero da voz al sentimiento del pueblo y da paso a jornadas donde la pólvora, la música y la devoción se entrelazan. Alejandro Sánchez Climent, presidente de la Junta Festera de Moros y Cristianos de El Campello, es el elegido para dar la bienvenida a las Fiestas de 2025.

El mar como escenario

El domingo 12 de octubre arranca con uno de los actos más simbólicos: el Desembarco en la playa del Carrer la Mar. Al amanecer, las tropas llegan por mar en embarcaciones. La arena se llena de vecinos y visitantes que madrugan para ver el espectáculo. El eco de los arcabuces y la tensión de la representación convierten este momento en uno de los más emocionantes de toda la fiesta.

La Entrada Cristiana-Mora llena las calles de impresionantes trajes, boatos y música de comparsas. / INFORMACIÓN

A continuación, sobre las 8:30 de la mañana, tiene lugar la Embajada Mora, con pólvora, batalla y el asalto al castillo festero. La representación culmina con la conquista mora, en medio del estruendo de los disparos y los vítores del público.

Por la tarde, el protagonismo se traslada al centro del municipio con la Entrada Cristiana-Mora, que a partir de las 19:00 horas llena las calles de impresionantes trajes, boatos y música de comparsas.

Pólvora y desfiles

El lunes 13 de octubre comienza temprano con la diana festera. Después, el ambiente se traslada al castillo festero para la Embajada Cristiana, que escenifica la contraofensiva del bando cristiano.

La tarde guarda otro de los platos fuertes: la Entrada Mora-Cristiana. La jornada se cierra en un tono más lúdico con la música en la Plaza de la Constitución, que se convierte en punto de encuentro para festeros y visitantes.

El martes 14 de octubre por la mañana destaca la entraeta, un desfile más cercano y participativo donde el protagonismo lo tienen las comparsas en un ambiente distendido. Pero la gran cita del día llega al caer la tarde: a las 20:00 horas, la retreta festera inunda las calles de humor y creatividad. Comparsas y grupos salen disfrazados con toques satíricos, coreografías improvisadas y guiños a la actualidad. Es el acto más desenfadado y esperado por muchos, porque refleja el ingenio festero y el carácter abierto del municipio.

Durante estos días también tienen lugar los correfocs. / INFORMACIÓN

El miércoles 15 de octubre cierra los días grandes con una jornada que mezcla tradición religiosa y espectáculo pirotécnico. Por la mañana tiene lugar la Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, un acto solemne y cargado de emoción que viste de color la Plaza de la Iglesia. A continuación, la pólvora vuelve a ser protagonista con una gran mascletà que hace temblar el suelo del municipio.

Por la tarde, la procesión en honor a la Virgen recorre el casco urbano, seguida de la entrega de banderas y llaves oficiales en el castillo festero, gesto simbólico que marca el final de la representación histórica. El broche final llega con un espectáculo pirotécnico, que ilumina el cielo de El Campello y despide la fiesta hasta el próximo año.

Durante estos intensos días, El Campello revive su historia y transforma sus calles en un escenario de convivencia, tradición y espectáculo. Desde el mar hasta la plaza, desde la solemnidad de la ofrenda hasta la ironía de la retreta, las Fiestas de Moros y Cristianos muestran la riqueza cultural de un municipio que hace de su fiesta grande un motivo de orgullo.

El Campello revive su historia y transforma sus calles en un escenario de convivencia, tradición y espectáculo. / HECTOR FUENTES

Programa de actos

8 DE OCTUBRE

18:00h Inauguración del Mercado Medieval, en la Plaza de la Constitución y calles adyacentes. Hasta el 12 de octubre.

24:00h Correfocs por la Avenida Generalitat hasta al Castillo Festero (Plaza Saint Christol Les Allez) con la “Colla de Dimonis del Campello” i la “Colla de Dolçainers i Tabaleters Larraix”, con mascletà final.

01:00h Música en la Plaza de la Constitución.

9 DE OCTUBRE

09:00h Volteo de campanas.

10:00h Entrada Infantil Cristiana-Mora (desde Dr. Fleming hasta el Castillo Festero). A continuación, representación histórica de la Conquista de Valencia en el Castillo Festero.

11:15h Procesión Cívica del 9 de octubre y “Mocadorà de Sant Dionís” en el Castillo Festero.

12:00h «Les Danses» Baile popular organizado por el grupo “Salpassa”, por Calle Pal.

11 DE OCTUBRE

17:00h Montaje de los campamentos Moros y Cristianos, en la playa del Carrer la Mar.

22:30h Pasacalles del pregonero/a de las Fiestas, con las Capitanías y Autoridades, desde el Centro Social El Barranquet (Calle de la Cancelleria Real, Calle Valencia, Avenida Generalitat, Calle Pal a la Plaza de la Iglesia (Plaza Canalejas).

23:00h Pregón de fiestas en la Plaza de la Iglesia (Plaza Canalejas).

00:00h Canto de la Salve a la Virgen de los Desamparados y canto de las “Albaes” en la Parroquia de Santa Teresa, Plaza de la Iglesia (Plaza Canalejas).

12 DE OCTUBRE

06:55h Preludio del Desembarco.

07:00h Desembarco en la playa del Carrer la Mar.

07:00h Avistamiento de la flota mora. Encendido de fuego y voz de alarma en la Torre de la Illeta.

07:10h Defensa cristiana y primera incursión de las tropas moras en el campamento con arcabucería.

07:40h Llegada de las tropas cristianas y sus estandartes en refuerzo de la defensa del municipio. A continuación, segunda incursión mora con sus tropas de tierras y estandartes.

08:00h Llegada de los Cargos Cristianos a la defensa del campamento.

08:10h Desembarco de la vanguardia sarracena.

08:15h Desembarco de los Cargos Moros.

8:30h Embajada Mora con arcabucería en la playa y a continuación batalla final para la conquista de la población.

11:30h Entrada de Bandas (recorrido: Avenida Generalitat y Castillo Festero). En finalizar el acto se interpretará el Himno de la Fiesta de El Campello en el Castillo Festero.

12:00h Santa Misa Solemne.

19:00h Entrada Cristiana-Mora (recorrido: Calle San Juan Bosco, Avenida Generalitat y Calle Alcalde Oncina Giner)

Cartel de fiestas. / INFORMACIÓN

13 DE OCTUBRE

09:00h “Alardo” de arcabucería Mora-Cristiana hasta el Castillo Festero.

09:00h Diana festera.

11:30h Embajada Cristiana en el Castillo Festero.

19:00h Entrada Mora-Cristiana (recorrido: Calle San Juan Bosco, Avenida Generalitat y Calle Alcalde Oncina Giner).

00:00h Música en la Plaza de la Constitución

14 DE OCTUBRE

08:15h Desayuno festero.

09:00h Diana festera desde la Junta Festera (Avenida Generalitat).

11:00h Santa Misa Solemne en honor a la Virgen de los Desamparados en la Parroquia de Santa Teresa.

12:00h “Entraeta” festera (recorrido: Calle San Juan Bosco, Avenida Generalitat y Calle Alcalde Oncina Giner).

20:00h Retreta Festera –Desfile de humor- (recorrido: Calle San Juan Bosco, Avenida Generalitat y Calle Alcalde Oncina Giner), con DJ en el Castillo Fester.

00:00h Música en la Plaza de la Constitución

15 DE OCTUBRE

08:00h “Despertà” y volteo de campanas.

11:00h Ofrenda de flores y frutos a la Virgen de los Desamparados en la Parroquia de Santa Teresa.

12:00h Santa Misa Solemne celebrada en honor a Santa Teresa, titular de la Parroquia.

14:00h Gran “mascletà” final a Santa Teresa en la Plaza de la Constitución.

20:00h Procesión con acompañamiento de las Capitanías y sus bandos festeros desde la Plaza de la Iglesia. A continuación, entrega de banderas y llaves oficiales en el Castillo Festero. Al finalizar, espectáculo pirotécnico en honor a la Virgen de los Desamparados.