Tórtolas muertas y árboles talados en San Vicente

Tórtolas muertas y árboles talados. Son las consecuencias que, según denuncia el PSOE de San Vicente, se están produciendo con la última fase de las obras de remodelación de la avenida Vicente Savall.

La concejala socialista María Jesús Moreno ha señalado que, tras el inicio de las labores de tala, han aparecido varias tórtolas muertas y otras "agonizando". A su juicio, se está llevando a cabo una "tala indiscriminada de árboles", muchos de ellos afirman que están sanos. Y se hace con la "excusa de que sus raíces podrían levantar el pavimento".

"Por ahora solo se han visto un par de zonas con dos o tres ladrillos levantados. En cualquier caso, sacrificar un árbol sano y desarrollado en lugar de cambiar un ladrillo nos parece una falta de lógica y de respeto hacia la vida vegetal y animal que habita en nuestro municipio", ha denunciado.

"Sacrificar un árbol sano en lugar de cambiar un ladrillo nos parece falta de lógica" María Jesús Moreno — Concejala del PSOE de San Vicente

Moreno ha criticado que "una vez más, la derecha prioriza el cemento frente al verde: han preferido salvar las baldosas antes que el arbolado". La edil ha mostrado además su preocupación por el futuro de algunos ficus, después de que la concejala popular Mercedes Torregrosa dejara entrever en una entrevista que podrían desaparecer. "Esperamos que no se llegue a realizar semejante disparate sobre unos árboles de porte extraordinario y referentes del paisaje mediterráneo", ha añadido.

Plan Director de Arbolado

La socialista ha visitado la zona junto a vecinos y vecinas, constatando, según afirma, la tala de ejemplares adultos y en buen estado. "No se pueden talar árboles en lugar de cambiar un ladrillo si las raíces lo han levantado. Mientras las grandes ciudades europeas retiran hormigón y cemento para sustituirlos por praderas o setos, aquí se da más importancia a un ladrillo que a un árbol vivo", ha reprochado.

Árboles talados en la avenida Vicente Savall. / INFORMACIÓN

Por ello, considera "urgente" elaborar un Plan Director de Arbolado que defina criterios claros para ampliar la infraestructura verde de forma ordenada. Además, ha anunciado que el PSOE pedirá los informes técnicos que avalen la eliminación de ejemplares, "que solo deberían desaparecer por motivos de seguridad o enfermedad grave".

Expertos

Por su parte, fuentes municipales han defendido la intervención. Explican que el proyecto fue diseñado en 2021, durante el anterior mandato socialista, aunque no se ejecutó entonces. Los trabajos arrancaron el año pasado con una primera fase y ahora continúan con la segunda, centrada en la mejora de los espacios verdes, que no se renovaban "desde hace más de dos décadas".

El Ayuntamiento señala que cuando se presentó el proyecto los socialistas no plantearon preguntas

Desde el Ayuntamiento (PP-Vox) aseguran que se informó tanto a la ciudadanía como a los grupos de la oposición sobre los cambios previstos, con el objetivo de "poner en valor las zonas verdes desde el punto de vista medioambiental, de la seguridad y de la imagen urbana". Según señalan, en esas reuniones la portavoz socialista Asun París "no presentó reparo alguno ni realizó preguntas" sobre el proyecto.

Las mismas fuentes sostienen que las actuaciones responden a "criterios técnicos". Tras una revisión exhaustiva, se están llevando a cabo trasplantes y "talas selectivas" de ejemplares que presentan problemas, comprometen la pervivencia de otros árboles o generan daños en aceras, pavimentos y canalizaciones. "Una vez concluida esta selección, se realizarán nuevas plantaciones siempre bajo las recomendaciones de los expertos", añaden.