Sant Joan recibe 6 millones de Europa y así los invertirá

El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha conseguido una subvención de 5,9 millones de euros del Ministerio de Hacienda, con cargo a fondos europeos FEDER, para financiar el 60% del Plan de Actuación Integrado "Sant Joan d’Alacant SUMA".

La ayuda se enmarca en la convocatoria de los Planes EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) y permitirá ejecutar proyectos de transformación urbana, sostenibilidad, deporte e innovación digital en la localidad. El coste total del plan asciende a 9,9 millones de euros, de los que el consistorio aportará cerca de 4 millones (40%).

El alcalde, Santiago Román, ha reunido de urgencia a su equipo de gobierno para coordinar los plazos de ejecución y ha agradecido tanto el trabajo de los técnicos municipales como de la empresa externa contratada para diseñar los proyectos que han hecho posible la concesión de esta ayuda.

Los proyectos principales

El plan SUMA se articula en tres grandes ejes con varios subproyectos. El proyecto 1 comprende las actuaciones relativas a la regeneración urbana y renaturalización de la avenida Miguel Hernández, la reforma del Parque Municipal y la canalización y almacenamiento de agua depurada para riego en usos públicos como jardines y zonas verdes.

En el proyecto 2 cabe destacar destaca la construcción de un pabellón deportivo inclusivo y la regeneración de entorno físico y urbano de infraestructuras deportivas para la inclusión. Y el proyecto 3, basado en la digitalización, sostenibilidad y competitividad, permitirá afrontar, entre otras actuaciones, ayudas para la mejora de la competitividad, la reducción de la brecha digital, la digitalización de Pymes y el desarrollo de soluciones TIC (Tecnologías de la información y la comunicación).