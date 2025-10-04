9 d'Octubre, una oportunidad para construir un futuro mejor

Desde el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, un año más, nos unimos a todas aquellas instituciones que conmemoran el Día de la Comunitat Valenciana el próximo día 9 d’Octubre. Esta es una celebración especial para todos los que, en las últimas décadas, hemos visto consolidarse esta autonomía, que tantos retos tiene por delante.

El sentimiento de pertenencia a la Comunitat Valenciana se ha hecho más visible que nunca en el último año. Han sido constantes los gestos de solidaridad y hermanamiento con los pueblos de Valencia afectados por la peor dana de la historia.

De forma anónima, numerosos vecinos, empresas y organizaciones de San Vicente y de muchos otros municipios se sumaron a esa oleada de ayuda ejemplar que nos ha unido en los momentos más difíciles y en el posterior proceso de reconstrucción que está en marcha. La esencia de la Comunitat Valenciana es precisamente esa conexión invisible entre ciudadanos y administraciones que está especialmente presente en situaciones de necesidad en las que todos podemos sumar.

Pachi Pascual Llopis, alcalde de San Vicente del Raspeig. / ALEX DOMINGUEZ

Caminamos juntos, aportando también desde los ayuntamientos todo lo que está en nuestra mano. Pero, en este gran proyecto común que va dando pasos para engrandecer la Comunitat Valenciana, necesitamos el apoyo de todas las administraciones para avanzar en el desarrollo de unas redes de comunicación que vertebren nuestros territorios, de infraestructuras que garanticen recursos tan importantes como el agua, de servicios de calidad, a la altura de lo que merecen los ciudadanos, y de una economía saneada en la que se reconozca el protagonismo de las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas familiares, que son las grandes generadoras de empleo y riqueza. Nuestro futuro depende, en gran parte, de la recuperación de una financiación más justa e igualitaria que permita cumplir las reivindicaciones de una autonomía con mucho peso en nuestro país.

También tenemos que seguir trabajando desde todas las instituciones en la defensa del patrimonio cultural y lingüístico valenciano como una de nuestras riquezas de mayor valor. El 9 d’Octubre es una buena ocasión para mostrar nuestras señas de identidad.

Llegan unos días de celebración en los que volveremos a engalanar las calles, con luz y color, para festejar la Entrada de Jaume I a las tierras valencianas. En San Vicente del Raspeig esta conmemoración va unida a un amplio programa cultural y festivo destinado a fomentar la participación popular con el que se pretende recrear episodios significativos de nuestra historia de la mano de organizaciones locales, a las que quiero reconocer su enorme contribución para mantener vivo nuestro patrimonio inmaterial.

El 9 d’Octubre es una buena ocasión para mostrar nuestras señas de identidad. / INFORMACIÓN

La música, tan ligada a la Comunitat Valenciana, cobrará un especial significado en todas las manifestaciones con las que queremos rendir homenaje a nuestras tradiciones y al folklore valenciano y volver a demostrar que somos una Comunitat abierta y hospitalaria, donde todos tenemos cabida.

Ocho siglos de historia nos avalan como una tierra de oportunidades, de libertad y de integración. Trabajemos juntos, tejiendo lazos de colaboración entre todas las instituciones, para impulsar un desarrollo económico sostenible, para mejorar la calidad de vida de las personas, para fomentar el espíritu de solidaridad en nuestra sociedad y para defender aquellas cosas que forman parte indisoluble de nuestra identidad. También para transformar las ciudades hacia un modelo de vida más amable, sostenible y accesible en el que se dé prioridad a las personas.

Hoy reivindicamos que se cumplan nuestras aspiraciones para construir, desde el consenso, un futuro mejor para San Vicente del Raspeig, para la Comunitat Valenciana y para España.

Feliç Nou d’Octubre.