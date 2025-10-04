El Campello homenajea a su Policía Local en la festividad de los Santos Ángeles Custodios

Con el propósito de consolidar una tradición anual coincidiendo con la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón de las fuerzas de seguridad, El Campello ha rendido homenaje este sábado a su Policía Local con un acto institucional centrado en el reconocimiento oficial a su papel en la protección ciudadana y la convivencia vecinal.

La ceremonia, celebrada en el Centro Social El Barranquet, ha contado con la presencia de autoridades municipales encabezadas por el alcalde Juanjo Berenguer, miembros de la Guardia Civil, Protección Civil, representantes de policías locales de otros municipios, familiares e invitados. El acto concluyó en el exterior con una formación de agentes, tras los discursos institucionales.

Entre la delegación municipal figuraban concejales de todos los grupos políticos: PP (Rafa Galvañ, Lourdes Llopis, Cristian Palomares y Marcos Martínez), PSPV-PSOE (Yeray Hernández y Raquel Marín), Vox (María Jesús Bernabeu), Per El Campello (Paco Toni Palomares), EU–Unides Podem (Eric Quiles) y el concejal no adscrito Vicent Vaello.

Un momento del acto celebrado en El Campello en honor a la Policia Local / INFORMACIÓN

La presentadora del acto recordó los orígenes de la Policía Local de El Campello, que se remontan a abril de 1901, año en que el municipio se segregó de Alicante. En ese momento se crearon los cargos de serenos y alguaciles, encargados de la vigilancia nocturna, el encendido y apagado del alumbrado público, el auxilio vecinal y la prevención de delitos.

Con el crecimiento del municipio, el cuerpo fue ampliando su plantilla, profesionalizándose y mejorando sus medios. Las décadas de los 80 y 90 marcaron una etapa de modernización, con la incorporación de vehículos patrulla, emisoras de radio y formación especializada, lo que permitió una mejor atención al ciudadano y una mayor coordinación con la Guardia Civil.

En la actualidad, la Policía Local de El Campello combina la atención directa al vecino con el uso de tecnologías modernas y programas de formación continua. “Su historia es la historia de un municipio que ha sabido dotarse de un servicio policial de calidad, comprometido con la seguridad, la prevención y la convivencia ciudadana”, destacó la conductora del acto.

Sus funciones incluyen seguridad vial, control del tráfico, protección de autoridades, vigilancia medioambiental, atención en emergencias, mediación vecinal, lucha contra la violencia de género, protección de víctimas, educación vial, servicio marítimo y playas, y una unidad de dron, entre otras.

Reconocimiento público

Durante el acto intervinieron el comisario jefe, José Antonio Cano, el concejal de Seguridad, Rafa Galvañ, y el alcalde, Juanjo Berenguer, quien clausuró el evento. El comisario Cano definió la jornada como “un día especial que permite detenerse para valorar el camino recorrido y renovar el compromiso con la ciudadanía de El Campello”. Y añadió que “ser policía no es un trabajo cualquiera, sino una vocación de servicio que acompaña las 24 horas del día”.

La solemnidad estuvo presente tanto dentro como fuera del Centro Social / INFORMACIÓN

El concejal Rafa Galvañ destacó la unanimidad del Pleno municipal al aprobar reconocimientos a agentes destacados, “sin distinción política, como muestra del respaldo institucional a vuestro trabajo”. Por su parte, el alcalde Berenguer subrayó la entrega y profesionalidad del cuerpo: “Este acto es una forma de reconocer públicamente vuestra entrega, vuestro trabajo y vuestra inequívoca vocación de servicio, valores que os identifican y os sitúan en un papel esencial dentro de una sociedad cambiante que requiere vuestra participación activa”.

El primer edil puso también en valor el sacrificio personal de los agentes: “Las noches fuera de casa, los festivos de guardia o las renuncias familiares a menudo pasan desapercibidas, pero dejan huella. Este acto se celebra para que sintáis el reconocimiento de todo un pueblo que os valora como un aliado firme”.

Distinciones a la constancia y colaboración

El homenaje incluyó la entrega de diplomas a mandos y agentes en reconocimiento a su trayectoria profesional, divididos en cuatro niveles según los años de servicio:

Los distinguidos por 20 años de servicio fueron Manuel Rodríguez Lillo, José Luis Sáez Tobarra, Carlos Domenech María, María del Mar Albert Devesa, Silvia Fuensanta Compañ, Eva Isabel Molina Hidalgos, Luis Miguel Alemany Peñalver, Silvia Gómez Hermosa y Gregorio Jesús Toledo Ordoñez.

Les siguieron los reconocidos con 25 años de servicio: Francisco Antonio Pastor Martínez, Salvador Llorca Sevilla, Ricardo Blanco Saldaña y José Ginés López Ruiz. Finalmente, el reconocimiento a los más veteranos destacó la valía de José María Lledó Pérez y José Emilio Pérez Galvañ, con 30 años de servicio; y el comisario jefe José Antonio Cano Martínez, quien recibió la más alta distinción por sus más de 35 años.

Además, se entregó un reconocimiento especial a la agrupación local de Protección Civil, por su colaboración constante, entrega y espíritu de servicio. El diploma fue recogido por su responsable, Eduardo Martínez.

Clausura con homenaje a los caídos

La parte final del acto tuvo lugar en el exterior del recinto, donde los agentes formaron en posición de respeto mientras sonaba el “Silencio Floreado” en memoria de los policías locales fallecidos. A continuación, el cantante Miguel Valois interpretó el Himno de la Comunidad Valenciana y, finalmente, el Himno Nacional de España, que puso el broche solemne a una jornada de reconocimiento, orgullo y compromiso con el servicio público.