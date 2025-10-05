Fallece el exalcalde de Aigües, Vicente Iborra Parra

El Ayuntamiento de Aigües ha comunicado el fallecimiento de Vicente Iborra Parra, exalcalde y vecino muy querido del municipio. En su nota oficial, el consistorio ha destacado su compromiso con la localidad y su dedicación al servicio público, recordándolo como “una gran persona, un vecino ejemplar y siempre comprometido con nuestro pueblo”.

Fue electo alcalde en 1995, enrolado en las listas del PSOE, aunque culminó su mandato en 1999 dentro del grupo mixto junto a otros dos ediles.

El Ayuntamiento ha trasladado sus condolencias a su esposa y a sus cuatro hijos, así como a sus familiares y allegados. El velatorio se realiza desde el mediodía de este domingo en la sala 1 del Tanatorio de San Juan, y el funeral tendrá lugar este lunes a las 11:00 horas en la parroquia de San Francisco de Asís, en Aigües.