Fallece el exalcalde de Aigües, Vicente Iborra Parra

El Ayuntamiento le despide como un "vecino muy querido del municipio" y agradece su servicio público

Vicente Iborra, en el atril durante una reunión tras su paso al grupo mixto en 1998.

Vicente Iborra, en el atril durante una reunión tras su paso al grupo mixto en 1998. / J. NAVAS

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Aigües ha comunicado el fallecimiento de Vicente Iborra Parra, exalcalde y vecino muy querido del municipio. En su nota oficial, el consistorio ha destacado su compromiso con la localidad y su dedicación al servicio público, recordándolo como “una gran persona, un vecino ejemplar y siempre comprometido con nuestro pueblo”.

Fue electo alcalde en 1995, enrolado en las listas del PSOE, aunque culminó su mandato en 1999 dentro del grupo mixto junto a otros dos ediles.

El Ayuntamiento ha trasladado sus condolencias a su esposa y a sus cuatro hijos, así como a sus familiares y allegados. El velatorio se realiza desde el mediodía de este domingo en la sala 1 del Tanatorio de San Juan, y el funeral tendrá lugar este lunes a las 11:00 horas en la parroquia de San Francisco de Asís, en Aigües.

