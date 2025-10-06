La megacontrata de basura recién aprobada en San Vicente, en el aire (y decenas de millones también)

Problema a la vista con la megacontrata de basura y limpieza viaria en San Vicente del Raspeig, aprobada hace escasamente un mes. Una empresa ha presentado un recurso contra la adjudicación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

La mercantil Prezero se hizo con el servicio por 84,9 millones de euros por un periodo de diez años en un proceso en el que participaron ocho empresas y donde los técnicos consideraron que la ganadora presentó la mejor oferta en relación calidad/precio.

El Ayuntamiento aprobó el 8 de septiembre en el pleno la adjudicación con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y Vox, la abstención del PSOE y los votos en contra de los concejales de Esquerra Unida-Unides Podem y de Compromís.

Pues bien, la unión temporal de empresas Eco Actrins SLU y STV Gestión SL, que quedó en segunda posición, entiende que "se han cometido una serie de irregularidades", por lo que pide que se declare la nulidad del proceso de licitación.

La recurrente sostiene que se emitió en abril de 2025 un informe de valoración de ofertas técnicas (criterios subjetivos) "sin justificación y motivación alguna".

¿Uno o dos informes?

Otra de las empresas que se presentó al concurso pidió acceso al expediente y el órgano de contratación, "reconociendo que el único informe existente hasta ese momento era precisamente ese, y que, por tanto, no existía ningún informe correctamente motivado, realiza otro informe de valoración de las ofertas técnicas", según consta en el recurso.

Por ello, la ute denuncia que se emitió un primer informe que luego "pretendió ser suplido" por otro, motivo por el cual considera que se incurre en situación de nulidad.

El Ayuntamiento defiende la legalidad y "total transparencia" del proceso de adjudicación

Así, pide al tribunal de recursos que suspenda "de forma inmediata y automática" el curso de la licitación hasta que se resuelva el presente recurso.

El Ayuntamiento, por su parte, mantiene que se ha cumplido "estrictamente" la legalidad en el proceso de adjudicación del nuevo contrato de recogida de basura y limpieza viaria, que se ha tramitado "con total transparencia", como todos los procedimientos, explican fuentes municipales.

La adjudicación está ahora mismo condicionada a la resolución del recurso administrativo presentado por la ute. "Los técnicos están estudiando el recurso y en los próximos días contestarán", añaden las mismas fuentes.

La modificación prevista de la ordenanza fiscal contempla ahora dos posibles escenarios, en función de si se mantiene o no la ganadora

El resto de las gestiones, en cualquier caso, sigue su curso. El equipo de gobierno de PP y Vox va a incluir en el orden del día del próximo pleno, que se celebra este miércoles, la modificación de la ordenanza fiscal, pero contemplando los dos posibles escenarios que pueden darse.

Así, por un lado, se aprobarán los cambios que se aplicarán en la ordenanza en caso de que se formalice este año la adjudicación del contrato de recogida de residuos urbanos y limpieza a la empresa Prezero.

Por otro lado, se dará luz verde a un segundo texto de modificación de la ordenanza, cumpliendo así el principio de prudencia.

Se trata de una disposición transitoria que adapta las tarifas del contrato actual para garantizar que, a partir del próximo 1 de enero, entren en vigor todas las reducciones aprobadas para las familias más vulnerables. Esta disposición solo se aplicaría si el contrato con Prezero sigue sin entrar en vigor.

Reducción de la tasa

El pleno extraordinario abordará la aprobación de nuevas reducciones de la tasa dirigida a las familias numerosas, monoparentales y con algún integrante en situación de dependencia que, a partir de 2026, podrán beneficiarse de descuentos de entre el 65 y el 70 %.

Estas medidas de ayuda se suman a la actual cuota reducida, de 30 euros, aplicable a familias con ingresos por debajo de la Renta de Garantía de Inclusión Social.

La edil de Contratación, Lourdes Galiana, defendió en el pleno de aprobación que, cuanto antes comience el servicio, "antes tendremos las mejoras". De momento, habrá que esperar a ver qué decide el tribunal.